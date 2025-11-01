Atiende plan emergente de bacheo calles del centro de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Mediante un sistema de relevo de cuadrillas para cubrir de forma eficiente la jornada laboral diaria, la secretaría de Obras Públicas del Municipio continúa restaurando carpeta asfáltica con el Plan Emergente de Bacheo en la ciudad.

Esta semana, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, recorrió diversos puntos para supervisar la rapidez y calidad de los trabajos que realizan las empresas responsables y cuadrillas del municipio, distribuidas en los polígonos prioritarios de atención.

A doble turno, se rehabilitaron las calles Benito Juárez, entre Núñez de Cáceres y Juan C. Doria; calle Miguel Hidalgo entre Porfirio Díaz y Juan B. Tijerina y en la calle Francisco I. Madero cruce con Allende.

Se complementó con acciones en la calle Benito Juárez entre Venustiano Carranza y Fermín Legorreta; así como en la colonia Lomas de Guadalupe, en la ruta salida a carretera Victoria con Llera de Canales.

Por instrucción del alcalde, de la Capital y Corazón de Tamaulipas, las acciones continuarán el fin de semana con el intenso ritmo de trabajo en base a sectores ya programados, mientras las condiciones climatológicas lo permitan el programa emergente de bacheo avanzará de manera importante.