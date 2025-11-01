Despliega SSPT operativo de seguridad por Día de Muertos en Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con motivo de la conmemoración del Día de Muertos, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) lleva a cabo un operativo especial en los 43 municipios con la participación de más de dos mil 500 elementos de la Guardia Estatal, quienes realizan labores de vigilancia en panteones, carreteras y zonas de alta afluencia.

El Plan de Operaciones Día de Muertos 2025 tiene como prioridad garantizar la seguridad de la ciudadanía durante los días 1 y 2 de noviembre, fechas en que se espera un incremento de visitantes en los cementerios y desplazamientos por carretera.

El dispositivo contempla el despliegue de 400 vehículos oficiales entre camionetas tipo pickup, vehículos charguer, unidades tácticas Mamba y Sand Cat, y motocicletas, distribuidos en todo el estado.

El operativo también incluye la participación de los agrupamientos canino y montado, encargados de realizar revisiones en terminales de autobuses, centros comerciales y brechas rurales con acceso limitado a vehículos, con el propósito de inhibir conductas ilícitas y brindar atención preventiva a los asistentes.

Además de la presencia en los cementerios, el personal de las 25 Estaciones Seguras efectuará patrullajes sobre la red carretera del estado, con la finalidad de auxiliar a turistas y paseantes y reforzar la protección en los tramos de mayor tránsito.

La SSPT exhorta a la ciudadanía a mantener la cultura de la denuncia y atender las recomendaciones de seguridad durante estas fechas, poniendo a su disposición los números 089 y 911.