Sorteo del Servicio Militar en Victoria el 9 de noviembre

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- En la coordinación y apoyo entre el Gobierno de Victoria que preside Eduardo Gattás Báez y la Secretaría de la Defensa Nacional, este domingo 9 de noviembre se estará realizando en esta capital el sorteo del Servicio Militar Nacional para la clase 2007 y remisos.

A partir de las 8:30 de la mañana en la explanada de la presidencia municipal de Victoria se darán cita los conscriptos enlistados quienes deberán presentarse con su media cartilla y participar en esta fase que define la modalidad del cumplimiento del servicio militar.

El Gobierno de Victoria a través de la Junta Municipal de Reclutamiento en coordinación con la Comandancia de la 48/a Zona Militar estarán coordinando esta actividad que inicia con el registro de reclutas en el arranque del año.

Este evento forma parte del cumplimiento de las obligaciones cívicas establecidas por la Secretaría de la Defensa Nacional que definen quiénes cumplirán con el servicio en situación de encuadrado o en disponibilidad el próximo año.