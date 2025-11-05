Asume Gladys Teresa Valdez González rectoría del CRETAM

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el propósito de fortalecer la formación y especialización de las y los profesionales en el ámbito educativo, Gladys Teresa Valdez González asumió la responsabilidad como rectora del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRETAM).

Miguel Ángel Valdez García, titular de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET), e Igor Crespo Solís, subsecretario de Educación Media Superior y Superior, acompañaron a Valdez González en la ceremonia de toma de protesta, donde reconocieron su compromiso, trayectoria y vocación de servicio al asumir esta importante encomienda.

Por su parte, la nueva rectora manifestó su disposición para fortalecer la formación docente, la investigación educativa y la colaboración con las instituciones formadoras de docentes del estado, asumiendo con responsabilidad y entusiasmo los retos que implica su nuevo cargo.

Destacó también su compromiso de trabajar con un enfoque de mejora continua, impulsando la innovación educativa y la vinculación institucional, con el objetivo de contribuir al desarrollo profesional de las maestras y los maestros tamaulipecos.

Gladys Teresa Valdez González es Licenciada en Informática, cuenta con una Maestría en Docencia y es Doctora en Metodología de la Enseñanza, tiene una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación, la cultura y la gestión pública. Ha sido conductora de noticias en Canal 10 y Multimedios Televisión; coordinadora estatal de bibliotecas de 1997 a 1999; y coordinadora de Área de Cultura en la Dirección de Desarrollo Comunitario del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) en 2001.

Asimismo, se desempeñó como titular del Departamento de Atención y Asesoría de la Mujer en la Presidencia Municipal de 2002 a 2004, y como jefa del Departamento de Trámite y Atención al Personal de la SET desde 2022 hasta septiembre de 2025.