Inicia DIF Victoria cuarta entrega de apoyos alimentarios

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la voluntad de seguir ayudando a los sectores en situación vulnerable, la Sra. Lucy de Gattás, presidenta del DIF, y el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, iniciaron la cuarta entrega de apoyos alimentarios a adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas.

El programa Voluntad de Ayudar a las Familias, uno de los 57 programas que impulsa el Sistema DIF Victoria, distribuye más de 3 mil apoyos alimentarios en la zona rural y urbana de Victoria a las personas que más lo necesitan.

“Mientras existan familias que lo requieran, lo seguiremos haciendo con todo el amor del mundo”, reiteró Lucy de Gattás al agradecer a la Dra. María de Villarreal presidenta del DIF Tamaulipas y al Gobernador Américo Villarreal Anaya por querer y apoyar incondicionalmente a los victorenses.

Porque la política más humana es la que nace del corazón, el alcalde Eduardo Gattás Báez agradeció a Lucy de Gattás por trabajar en unidad transformando vidas; “Cuando el corazón de Tamaulipas se abraza en un latido en común, todo se puede y la esperanza se multiplica, hoy el mensaje es claro: Unidad”

En esta unión de esfuerzos participó en el arranque de los trabajos la directora de Programas Alimentarios del DIF Tamaulipas Lic. Francisca González Castillo, haciendo equipo con secretarios de la administración municipal, del DIF Victoria e integrantes del Cabildo de Victoria.