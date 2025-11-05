Presenta SEDENER programa del Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad de México.- La Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas anunció ante medios de comunicación nacionales y estatales los detalles técnicos y el programa del próximo Congreso Internacional de Energía Tamaulipas 2025 a realizarse del 24 al 26 de noviembre en la Expo Tampico.

Dicho evento, reunirá a líderes del sector público y privado, académicos y organismos internacionales para trazar la ruta del presente y futuro de la energía en México, y poner sobre la mesa las conclusiones de los foros y eventos realizados por la SEDENER durante 2025.

El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, destacó el panorama general del evento, puntualizando la relevancia que el congreso tendrá para el desarrollo energético nacional.

“Este congreso se inserta dentro de un nuevo proceso de ordenanza, gobernanza, actualización del sistema energético desde su marco legal. Es el primer espacio de carácter público que se realiza a partir de la edición de los nuevos reglamentos de las leyes secundarias que acompañan la reforma constitucional de 2024”, comentó.

Añadió que, este es un espacio de oportunidades para crear proyectos, alianzas y áreas de oportunidad sobre elementos que aún puedan tener tanto los instrumentos de política como la propia reglamentación.

Asimismo, informó que el acto inaugural contará con la presencia de Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos; la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Energía del Senado de la República; el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y la senadora Olga Sosa.

En su intervención, la secretaria particular de la SEDENER, Magali Terraza Ramírez, presentó el desglose general de la agenda de actividades, la cual contempla tres días de trabajo con una amplia variedad de paneles, conferencias magistrales y encuentros especializados.

Entre los temas destacados se incluye: El mundo mirando la política energética de México: balance, perspectivas y propuestas; Biocombustibles: México en el espejo del mundo;

Electromovilidad: desafíos hacia la movilidad sostenible.

También Mujeres en energía: liderazgo con impacto en la transición energética; El nexo Agua-Energía: gestión sostenible para el futuro, y Geopolítica de los hidrocarburos y transición energética.

La secretaria técnica de la SEDENER, Saira Caballero Díaz, detalló los preparativos de la Feria Industrial del Congreso, que reunirá a empresas líderes de los sectores energético e industrial.

Entre las compañías confirmadas destacan ENGIE, SLB, ESEASA Offshore, CALPRO, Woodside Energy y Grupo Pantaleón; así como Grupo Burgos, Tubacero, CEGISTAM, PEMEX, Endress & Hauser, Petrogas y Luxem Energía, entre otras.

“La Feria Industrial será una plataforma clave para el intercambio de soluciones tecnológicas y la vinculación entre empresas, instituciones y gobierno”, puntualizó Caballero Díaz.

Como último punto, la jefa del Departamento de Seguimiento a Entidades, Matilde Genoveva Alemán Chapa, ofreció los detalles logísticos del evento, que se desarrollará en la Expo Tampico, uno de los recintos más modernos y funcionales del país.

Se informó que la sede contará con amplios espacios de exhibición, accesos controlados, zonas de acreditación y áreas destinadas para conferencias, así como convenios con hoteles de la zona, incluyendo el Hotel Hotsson, designado como sede oficial.

Asimismo, se prevé una asistencia diaria de entre mil y mil 500 visitantes, incluyendo representantes de gobiernos, empresas, instituciones académicas y organismos internacionales.

“La agenda refleja un enfoque integral que combina innovación, desarrollo regional y sostenibilidad, con la participación de expertos de talla mundial”, subrayó Alemán Chapa.