Proyecto de ampliación del Puente Internacional Nuevo Laredo III se encamina como principal punto mercantil entre México y Estados Unidos

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Secretaría de Obras Públicas (SOP) informó que el proyecto para ampliar la concesión y la capacidad operativa del Puente Internacional Nuevo Laredo III (Puente del Comercio Mundial) registra 90% de avance en los trámites ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), conforme al Contrato No. SOP-IE-SE-263-23-D.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya, recordó que la propuesta de modernización contempla la ampliación del cuerpo existente de 8 a 10 carriles y la construcción de un nuevo cuerpo paralelo de 8 carriles, para alcanzar 18 carriles en total destinados al tránsito de carga. Con ello se incrementará el aforo, se optimizarán los accesos y se contará con mayor flexibilidad operativa para picos de demanda y procesos de revisión.

Destacó que este cruce fronterizo, exclusivo para el transporte de carga, cuenta con una concesión a nombre del Gobierno del Estado de Tamaulipas otorgada el 30 de julio de 1996, la cual concluye en julio de 2026. Por ello, el Gobierno del Estado ha impulsado gestiones técnicas y jurídicas para asegurar la continuidad operativa y la modernización de esta infraestructura clave para el comercio internacional.

“La ampliación de este puente permitirá mejores flujos de inspección y reducirá los tiempos de cruce y costos logísticos, en beneficio de las y los transportistas y de la competitividad de Tamaulipas”, señaló.