Rector de la UAT asiste a reunión de universidades con Claudia Sheinbaum

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, estuvo presente este martes en la Primera Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior para la Transformación de México, acto que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Con la presencia de rectoras y rectores de universidades de todo el país, el evento se llevó a cabo en el edificio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la Ciudad de México, para establecer una estrategia conjunta de transformación y fortalecimiento del sistema educativo nacional.

El evento contó también con la presencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; la secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez; el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí; y el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, entre otras autoridades.

En este marco, se presentaron líneas estratégicas de colaboración entre el Gobierno de México y las universidades, así como el lanzamiento de la plataforma Saberes MX, iniciativa que busca democratizar el acceso al conocimiento y promover el aprendizaje a lo largo de la vida.

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno con la educación pública como motor de transformación nacional, destacando que se impulsará una formación gratuita, humanista y con equidad social.

Convocó también a las universidades a sumar esfuerzos para ampliar la matrícula y fortalecer el bienestar estudiantil, e invitó a participar en la plataforma Saberes MX, destinada a compartir conocimiento en beneficio del pueblo.

Al asistir a este encuentro nacional, el rector Dámaso Anaya expresó el respaldo de la UAT a las iniciativas nacionales que fortalezcan la justicia social, la equidad y la transformación educativa, reiterando el compromiso institucional con la formación de profesionistas conscientes, críticos y solidarios.