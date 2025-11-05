Registra Plan Emergente de Bacheo gran avance en calles de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Con la aplicación de 3,900 metros cuadrados de carpeta asfáltica, el gobierno de Victoria avanzó un 25 por ciento en la recuperación de pavimento dañado con el Plan Emergente de Bacheo que mantiene activo en distintos sectores de la capital.

En conferencia de prensa, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, informó que personalmente recorre calles y avenidas donde se aplica para corroborar la calidad y garantía del trabajo que realizan tres empresas de la iniciativa privada y cuadrillas del municipio asignadas a esa estrategia.

“Agradezco la paciencia de los automovilistas, cada minuto de espera vale la pena porque significa mejor movilidad para todos”, dijo, al adelantar que ya evalúa con los titulares de Finanzas, Obras Públicas y Cabildo local ampliar el presupuesto del plan de bacheo para el 2026.

Jorge Bello, coordinador del programa, aclaró que la rehabilitación de pavimento va de acuerdo a lo planeado al 15 de diciembre, y el retraso que se presenta en algunas avenidas es por la exigencia de calidad en el proceso de aplicación, sellado y compactación de la carpeta.