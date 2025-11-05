Tiene Guardia Estatal vigilancia permanente en instituciones bancarias

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Dentro de la estrategia preventiva del delito implementada por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), personal de la Guardia Estatal realiza recorridos aleatorios de seguridad y vigilancia en instituciones bancarias públicas y privadas.

La presencia policial en estos establecimientos se mantiene en los 43 municipios, en diferentes horarios.

Además de fortalecer la vigilancia, se realizan acciones de proximidad con personal y cuentahabientes de estas instituciones; con el objetivo de reforzar el exhorto a la denuncia formal en caso de ser víctima de algún delito, y agilizar la atención a emergencias, se difundieron los números 911 y/o 089.

Entre las sucursales en las que se han implementado estas acciones preventivas se encuentran las del Banco del Bienestar, de esta manera, se protegen los derechos de las personas beneficiarias de programas sociales y demás usuarios de esta institución.