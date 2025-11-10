Estudiantes de la UAT obtienen primer lugar en concurso de escoltas y bandas de guerra

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Con gran orgullo institucional, la Facultad de Enfermería Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) obtuvo el primer lugar en las categorías Nivel Superior y Libre del Primer Concurso Nacional de Bandas de Guerra y Escoltas de Bandera “Altiva y Heroica Tamaulipas”, organizado por el Gobierno del Estado y celebrado este 8 de noviembre en el Polyforum de Ciudad Victoria.

El grupo representativo de la UAT demostró disciplina, coordinación y un profundo respeto por los símbolos patrios. Además, las y los estudiantes de la UAT alcanzaron el primer lugar individual en las categorías de Abanderada y Sargento, reafirmando el compromiso y la excelencia que caracterizan a la comunidad universitaria.

La directora de la Facultad de Enfermería Victoria, Laura Roxana de los Reyes Nieto, expresó su satisfacción por el desempeño de las y los jóvenes participantes, y agradeció el respaldo del rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, cuyo apoyo ha sido fundamental para fortalecer la formación integral de la juventud universitaria.

El concurso tuvo como propósitos preservar las tradiciones patrióticas y reconocer el esfuerzo de las y los jóvenes que representan con orgullo a sus instituciones.

Con este triunfo, la Facultad de Enfermería Victoria refrenda el compromiso de la UAT con la formación de estudiantes que conjugan la excelencia académica, la responsabilidad social y el amor por los símbolos nacionales.