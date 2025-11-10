Por Carlos López Arriaga

El Verde en su laberinto

Cd. Victoria, Tam.- Entre contradicciones notables, el Partido Verde en Tamaulipas vela sus armas con miras a las batallas electorales que vienen en los años de 2026, 2027 y la gubernamental de 2028.

Las noticias más recientes vienen de la asamblea regional verificada este domingo en Victoria, la cual reunió, según el boletín oficial, a “más de 1500 militantes” de la entidad convocados para renovar su comité directivo estatal.

Nomás de entrada aflora la primera anomalía. El reelecto líder MANUEL MUÑOZ CANO asegura que su alianza con MORENA sigue viva y reconoció el liderazgo de CLAUDIA SHEINBAUM, para decir que verdes y guindas “estamos haciendo una gran sinergia” en las “grandes reformas que hoy benefician a las familias tamaulipecas.”

Malabares, en efecto. Mire usted, en 2022, MANUEL quería ser candidato a la gubernatura y hubo de disciplinarse ante los acuerdos de su dirigencia nacional para apoyar la alianza en favor del doctor AMÉRICO.

Tres años después, este 2025, las posiciones variaron. Los verdes de Tamaulipas siguen jurando lealtad a CLAUDIA, mientras la cúpula toma distancia de MORENA, camino al divorcio, por el caso San Luis.

Entidad donde el mandatario verde RICARDO GALLARDO insiste en dejar la silla a su esposa, la senadora RUTH GONZÁLEZ SILVA, este 2027. La dama ha insistido en que tiene la fuerza y capacidad para pelear el cargo “con o sin alianza con MORENA.” (https://tinyl.co/3wxu)

Ello, pese a que la presidenta SHEINBAUM se ha definido muy claramente contra el traspaso de mandos entre familiares directos. Con lo cual queda claro que MORENA lanzará candidato propio. O candidata, si recordamos que la actual titular de SEGOB, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, es oriunda de Xilitla, pueblo mágico potosino.

POSTURAS ENCONTRADAS

Sin embargo, MUÑOZ CANO todavía guarda reconcomios porque no lo dejaron ser candidato a gobernador hace tres años y acaso por ello lanzó una frase de batalla en su mensaje de este domingo: “no más imposiciones, las candidaturas del Verde serán para mujeres y hombres Verdes de corazón.”

Ande usted, el hombre manda señales de paz a la Presidenta SHEINBAUM pero toca tambores de guerra en la entidad. Y, de paso, reitera su apoyo a la candidatura de doña MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ para contender por la silla de AMÉRICO en 2028.

La cual ya había sido destapada el 30 de agosto pasado, por el Coordinador Nacional y miembro del Consejo Político Nacional ARTURO ESCOBAR Y VEGA.

Todo un reto entender a MANUEL y encontrarle una mínima congruencia en ese coctel de posicionamientos que exhibe hoy en día. ¿es posible ser conciliador con CLAUDIA presumiendo la colaboración del PVEM con la bancada federal de MORENA en ambas cámaras, mientras de manera paralela postula desde ahora candidata propia para la gubernatura de Tamaulipas?

Y, bueno, disculpe usted pero, ¿es compatible el dicho de que “las candidaturas del Verde serán para mujeres y hombres Verdes de corazón” con el destape adelantado de MAKI ORTIZ?… Es decir, ¿la doctora MAKI tiene, en verdad, ese color en su corazón?, o mejor aún, ¿ha tenido alguna vez color?…

Este domingo, en charla con los reporteros, MUÑOZ se explayó sobre esa aspirante que ninguna asamblea del Verde ha elegido, pero que ya la trae consigo como candidata semioficial a la jefatura política del Estado, antes aún de ver si hay otras opciones o esperarse a ver quién más aspira. Y de ella dijo:

-“Es una extraordinaria mujer que tiene la capacidad, que tiene la experiencia, pero sobre todo que tiene la visión y es una mujer que es completamente transparente, nadie le puede señalar nada a nuestra senadora y sin duda que cuenta con nuestro apoyo.”

DE TODOS Y DE NADIE

Doña MAKI la transparente, parece ser el nuevo capítulo de la telenovela que hoy protagoniza esta doctora de Chihuahua que estudió en Nuevo León, fue alcaldesa en Tamaulipas y es hoy senadora por San Luis Potosí.

Personaje trashumante, nómada, errante, mujer-camaleón, mujer de mudanzas no solo geográficas, también de partidos: tricolor, albiazul, guinda y ahora verde, más los que se acumulen.

Los colores son intercambiables, desechables, de usar y tirar cuando convenga. Los partidos han sido reducidos a membretes, marcas, etiquetas desprendibles en una dinámica donde lo único permanente es el cambio de piel.

El nombre de su juego es “el poder por el poder mismo”. Consigna donde no cuentan ideologías ni principios ni doctrinas. Tampoco metas de progreso social o mejores estándares en la calidad de la administración pública.

Pero mire usted lo que en el verano pasado había comentado MUÑOZ sobre la doctora ORTIZ:

-“Es una mujer con capacidad, experiencia y visión. Nadie puede señalarle nada. Cuenta con todo nuestro apoyo.” ¿Así o más arreglado el asunto?…

Ahora bien, si medimos el “timing”, coyuntura, circunstancia, el momento en que se están abriendo de capa tales aspiraciones, oiga usted. Recordando además que apenas cruzamos la mitad del sexenio, pues hombre, ¿no será muy temprano para andar con esas cosas?.

Exposición prematura al bombardeo mediático de quienes se identifican con otras opciones, como TANIA, OLGA, CARMEN LILIA y hasta los devotos de IMELDA, la pelirroja laredana, sin duda la mejor posicionada dentro del bando azul. En efecto, no por mucho madrugar.

