Realiza la UAT con éxito carrera pedestre en Valle Hermoso

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), realizó con éxito la “Primera Gran Carrera Familia UAMVH 5 K”, que reunió a más de 900 participantes.

El recorrido inició a temprana hora y la comunidad de Valle Hermoso demostró su entusiasmo y espíritu deportivo en un recorrido por las principales avenidas de esta localidad.

La carrera tuvo como propósito fortalecer la unión familiar y ensalzar los valores universitarios que impulsa el rector Dámaso Anaya Alvarado, al fomentar el deporte y la formación integral de los estudiantes, así como la cercanía con la comunidad de este municipio.

En esta ocasión las categorías participantes fueron 19 y menores, 20-29 años y Libre, en las ramas varonil y femenil.

El director de la UAM Valle Hermoso, Jesús Roberto García Sandoval, resaltó el compromiso universitario de impulsar el deporte y la vida saludable en la comunidad de esta casa de estudios, así como también agradeció la participación de cientos de corredores de la sociedad valle hermosense que se sumaron con gran entusiasmo a esta jornada deportiva.