Rescata gobierno de Américo aeródromo de Ciudad Mante para fortalecer al campo

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

El Mante, Tamaulipas. – El Gobierno del Estado, que encabeza el doctor Américo Villarreal Anaya, trabaja en la primera etapa de rehabilitación de la pista del aeródromo “Las Huastecas” en Ciudad Mante, con una inversión cercana a 10 millones de pesos. Un proyecto a cargo de la Secretaría de Obras Públicas (SOP) que responde a solicitudes de diversas compañías de aviación agrícola que brindan servicios esenciales de nutrición de cultivos, control de plagas y aplicación de herbicidas en la zona cañera y temporalera.

El titular de la dependencia estatal, Pedro Cepeda Anaya, mencionó que esta primera etapa contempla pavimentación y bacheo de pista, señalamientos e instalación de cerco perimetral en una superficie operativa de 2,200 metros de longitud, elevando la seguridad y continuidad de las operaciones aéreas.

“El objetivo trazado con estos trabajos, es mejorar la infraestructura del aeródromo llamado Las Huastecas, garantizando la seguridad en las operaciones de las aeronaves que lo utilizan para dar atención a más de 40 mil hectáreas de cultivos en esta región”, expresó el secretario.

Precisó que este proyecto se alinea con la visión transformadora del gobernador Américo Villarreal quien atendió la petición de estas compañías locales, brindando instalaciones seguras y funcionales que garantizan la continuidad de los servicios de aviación agrícola que respaldan a las y los productores de la región.