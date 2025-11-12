Se suma Victoria a integración de Comités de Paz y Justicia Cívica

En el compromiso y la voluntad de fortalecer la paz social en Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez participó, vía zoom, en la reunión de trabajo para la implementación de los consejos de Paz y Justicia Cívica en el estado de Tamaulipas.

Ciudad Victoria.- En el compromiso y la voluntad de fortalecer la paz social en Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez participó, vía zoom, en la reunión de trabajo para la implementación de los consejos de Paz y Justicia Cívica en el estado de Tamaulipas.

En su intervención, agradeció a las organizaciones y actores sociales representativos locales que se suman a esta actividad impulsada desde la Secretaría de Gobernación en las 32 entidades federativas y los 235 municipios con más de 100 mil habitantes.

Los consejos de Paz y Justicia Cívica son una acción complementaria para sumar a la estrategia nacional de atención a las causas de la violencia promoviendo el bienestar de las personas atendiendo causas, implementando estrategias y capacitaciones.

Durante el desarrollo de la reunión se presentó la socialización del programa, objetivos, metas y alcances, el mapeo de actores claves y se definieron los nueve municipios participantes en el consejo estatal que tomará protesta el 24 de noviembre en Tampico.

La exposición vía zoom estuvo a cargo del representante de la Dirección de Prevención Social Iván Méndez y el moderador Geovanny Sánchez López Secretario Técnico Estatal, la bienvenida corrió a cargo de la Rep. de la Dirección General de Coordinación de Paz en entidades federativas.

