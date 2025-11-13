Análisis Político

Antonio Frausto

La confesión de Rocha Moya

¿Exceso de confianza, ingenuidad o descaro? ¿Cuál fue la razón por la que Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, confesó en la Feria Internacional del Libro en Culiacán, que su candidatura fue impuesta por el ex presidente López Obrador?

Y es qué, con una total tranquilidad sentado frente a estudiantes declaró que él no había ganado las encuestas hechas por Morena para obtener la candidatura a la gubernatura en el 2021. Sin embargo, su amistad con Andrés Manuel López Obrador le valió para que fuera ungido como abanderado morenista.

El gobernador narró que fue el entonces senador Ricardo Monreal quien le dijo que en un par de ocasiones el ganador había sido Luis Guillermo Benítez Torres, pero que cuando el ex presidente se enteró, dio la orden para que Rocha Moya fuera anunciado como candidato en esa entidad.

Con total confianza como si estuviera con un grupo amigos y quizá seguro que sus palabras no saldrían de ahí, compartió que esta decisión se dio por la amistad que llevaba con AMLO desde hace años, que comenzó en 1998 cuando fue candidato a la gubernatura por el PRD y el tabasqueño era el líder nacional de ese partido.

Las declaraciones del mandatario sinaloense, confirman lo que una buena parte de la opinión pública ha pensado, que pese a su discurso de ser un partido diferente en donde verdaderamente se escucha y se toma en cuenta al pueblo para elegir candidato, Morena mantiene las mismas prácticas corruptas, de compadrazgo e imposición de candidaturas que los demás partidos políticos y que las encuestas son una simple simulación.

Esta confesión espontánea, abre la puerta a muchas preguntas cómo, si ¿hubo otras candidatas o candidatos que fueron impuestos por López Obrador pese a no haber ganado las encuestas durante el sexenio del tabasqueño?

Este hecho ¿motivará algún pronunciamiento de quienes sienten o saben que se vieron afectados al quitarles una candidatura?

¿Cómo reaccionarán los liderazgos morenistas sobre las declaraciones de Rocha Moya? ¿Tratarán de implementar una estrategia de reparación de daños o simplemente la desestimarán, esperando que a la gente se le olvide y que quede como una anécdota más?

Esta declaración puede abrir la puerta a mucho más que un simple comentario, a la oposición le da un arma más, para insistir en la falsedad de la democracia de su adversario político.

Pero también puede ser una oportunidad, para que los liderazgos de Morena, transparenten sus procesos, demuestren a la sociedad que los resultados de las encuestas se respetan y que la voluntad del pueblo se imponga más allá del interés de los grupos en el poder. ¿Sucederá o lo dejarán pasar?

SE SUMA VICTORIA AL BUEN FIN

Desde principios de semana y hasta el próximo lunes, México vivirá lo que en palabras de representantes de las cámaras de comercio es la mejor época del año para comprar, con las ofertas de El Buen Fin.

Con el objetivo de que las familias victorenses gozan de las mejores condiciones para salir a hacer sus compras, en un entorno de tranquilidad y seguridad, el Gobierno Municipal de Victoria que lidera el presidente Lalo Gattás se sumó a esta actividad.

Y es que, de acuerdo al secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, quien acudió en representación del alcalde al protocolo de arranque de El Buen Fin, la administración municipal participará con los servicios de las corporaciones de tránsito y protección civil, apoyando a las instancias de seguridad pública como Guardia Nacional, Ejército, Marina y la Guardia Estatal.

Aseguró que en materia de seguridad, hoy Victoria vive una realidad muy distinta a la del 2021, cuando los índices de percepción de inseguridad en la capital eran muy altos, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

Razón por la que se ha laborado para revertir esta percepción cada vez más, con la implementación de diversas estrategias, en donde las mesas de seguridad ciudadana han tenido un papel importante en ello, efectuándose 58 sesiones y mediante el trabajo de coordinación con las corporaciones de seguridad se han dado muy buenos resultados.

TRANSFORMANDO FAMILIAS LLEGA A SOTO LA MARINA

Cientos de familias provenientes de distintos ejidos y la cabecera municipal de Soto La Marina, accedieron a diferentes servicios y se beneficiaron con las actividades que se desarrollaron durante la Brigada “Transformando Familias” que organizó el Sistema DIF Tamaulipas.

Y es que, esta brigada es una de las actividades más importantes que realiza la institución liderada por la Dra. María de Villarreal, que con apoyo de diversas secretarías, llevan acciones y servicios de manera gratuita a las familias tamaulipecas que más lo necesitan.

Servicios médicos, atención dental, asesoría jurídica, orientación alimentaria, lentes para vista cansada y apoyos funcionales, así como asesorías y orientaciones para jóvenes, fueron parte de las actividades que se efectuaron durante esta jornada que encabezó la directora general del DIF Estatal, Patricia Lara Ayala.

Entre las dependencias estatales que participaron estuvieron las secretarías de Salud, Educación, Bienestar, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Economía, Obras Públicas, Turismo y Desarrollo Rural. Además de recibir el apoyo de instituciones del Gobierno Federal como Liconsa, entre otras.

Por supuesto que parte importante para el éxito de esta jornada, fue contar con el respaldo de la alcaldesa de Soto La Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, quien con su equipo de trabajo, brindó todas las facilidades para que se llevara a cabo una brigada en orden y segura para todos.

No cabe duda que cuando se quiere se puede, y cuando las instancias de gobierno se ponen de acuerdo para una labor en común, principalmente con una causa tan noble como esta, se pueda obtener muy buenos resultados.

