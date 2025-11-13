DIF Tamaulipas transforma la vida de las familias en Soto la Marina

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Soto la Marina, Tamaulipas.- La alegría y el movimiento comenzaron desde muy temprano en la cabecera municipal de Soto la Marina, donde cerca de dos mil familias se dieron cita para recibir los apoyos y servicios de la brigada “Transformando Familias”, una iniciativa del Sistema DIF Tamaulipas que preside la doctora María de Villarreal, en colaboración con dependencias de los tres niveles de gobierno.

Durante la jornada, las familias accedieron a servicios médicos, atención dental, asesoría jurídica, orientación alimentaria, lentes para vista cansada y apoyos funcionales, entre otros. También se ofrecieron espacios de orientación para jóvenes y mujeres, así como actividades enfocadas en el bienestar integral.

La directora general del DIF Estatal, Patricia Lara Ayala, agradeció la cálida recepción de la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez y su equipo, y reconoció el esfuerzo conjunto que hace posible que estas brigadas lleguen a cada rincón del estado.

“Estas acciones son una muestra del cariño y compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya y de la doctora María de Villarreal, quienes buscan que los apoyos lleguen a todos los puntos de Tamaulipas. Hoy estamos aquí trabajando y aprovechando juntos esta oportunidad de servir”, expresó.

A la jornada se sumaron dependencias estatales como las secretarías de Salud, Educación, Bienestar, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Economía, Obras Públicas, Turismo y Desarrollo Rural, además de organismos federales como Liconsa, que brindaron atención directa a las familias de la zona y comunidades cercanas.

A través de “Transformando Familias”, el DIF Tamaulipas continúa acercando servicios gratuitos que fortalecen el bienestar de las personas y promueven comunidades más unidas, mientras los Mensajeros de Paz siguen recorriendo el estado, llevando esperanza y soluciones que transforman la vida de quienes más lo necesitan.