Kevin Mier reaparece previo a su cirugía y manda emotivo mensaje

AGENCIAS

Una de las malas noticias que dejó la última fecha de la fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX fue la lesión de Kevin Mier, arquero de Cruz Azul que sufrió una fractura de tibia en su pierna derecha.

Lo ocurrido en la cancha del Estadio Cuauhtémoc ante Pumas desató una enorme polémica sobre la intención del rival Adalberto Carrasquilla, quien se disculpó por lo ocurrido luego del silbatazo final.

La lesión del colombiano, que tendrá una recuperación larga, misma que lo pone en riesgo para llegar a la Copa del Mundo, requirió una cirugía, misma que, previa a realizarse, vio a Mier reaparecer en redes sociales.

El guardameta, quien lució sonriente, decidió romper el silencio y compartir un emotivo mensaje para Cruz Azul Femenil, escuadra que juega la semifinal ante Tigres.

“Hola chicas, estoy a pocos minutos de mi intervención quirúrgica, que este partido les vaya muy bien. Mucha confianza y mucha fe”, mencionó.

Las palabras de Mier fueron agradecidas por los seguidores celestes, quienes le desearon una pronta recuperación, misma que podría ir de cuatro a seis meses.