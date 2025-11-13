Lleva SEBIEN apoyos de Empleo Temporal a 33 municipios

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Este año se han destinado 10 millones de pesos en el programa Impulsando tu Bienestar, creado para apoyar a las personas que han visto una reducción de sus ingresos o entre los pobladores afectados por emergencias climáticas, informó Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social del gobierno de Tamaulipas.

Dijo que esta fuente alternativa de ingresos temporales beneficia actualmente a más de mil 400 personas que habitan en 33 municipios del estado, y representa un mejoramiento importante en la calidad de vida de las regiones donde se ha llevado a cabo dicha estrategia.

En coordinación con los gobiernos municipales, agregó, se ha dado impulso a esta dinámica comunitaria para el bienestar de quienes participan, así como de los habitantes de los sitios donde se llevan a cabo acciones de limpieza, desmonte y reforestación de áreas públicas, entre otras actividades.

Explicó que si bien en 2024 se entregaron 6 millones de pesos en este programa, este año hubo un incremento del 66.67 por ciento, lo que equivale a 10 millones de pesos, y en promedio son más de mil 400 personas que participan en 33 municipios del Estado.

El programa busca apoyar a municipios afectados por niveles de pobreza o por los efectos de una emergencia, generando fuentes alternativas de ingresos temporales, que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y de toda la comunidad que se beneficia con el mejoramiento de espacios de uso común.

“Estas personas obtienen un apoyo mensual de 4 mil pesos y el período máximo en el que pueden participar es de 3 meses, siempre y cuando no tengan alguna otra remuneración” detalló.

Las acciones de beneficio comunitario van desde tareas de reforestación, recolección de basura, retiro de maleza, chapoleo, pintura y otras acciones, que en conjunto van en favor del disfrute y bienestar de las familias que habitan en dichas zonas, que por lo general se trata de parques y jardines, e incluso de calles y patios en casos de inundaciones provocadas por fenómenos climáticos.

Casas González destacó que este y todos los programas sociales se van a mantener activos el próximo año, por ser un compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya, alineado a la política de transformación que impulsa la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

“Nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya ha dicho que estos programas prevalecen, se mantienen el próximo año para darle continuidad a la política humanista y de transformación que se realiza para todas y todos los tamaulipecos”, dijo.

Puntualizó que esta implementación de políticas sociales efectivas son determinantes para combatir la pobreza, que incluye además de los programas de la Secretaría de Bienestar Social, los que se realizan en sectores como educación y salud que ayudan a las poblaciones vulnerables a mejorar su calidad de vida.