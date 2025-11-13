Promueve Tamaulipas consumo de productos del mar en comunidades vulnerables

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Díaz Ordaz, Tamaulipas. – La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura, realizó la entrega de más de una tonelada y media de filete de pescado en el municipio de Díaz Ordaz, como parte del programa “Nutrimar Común”, con el objetivo de fomentar una alimentación saludable y fortalecer la economía de las familias del sector pesquero.

Con esta acción se beneficiaron 800 familias en situación vulnerable, reafirmando el compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, de promover la seguridad alimentaria y el consumo de productos del mar de alta calidad, informó Jorge de Jesús Montagner Mendoza, subsecretario de Pesca y Acuacultura.

Montagner Mendoza destacó que, mediante este programa, se benefician directamente 578 pescadores ribereños del sector social, quienes podrán fortalecer su actividad productiva y mejorar su economía familiar.

“Este tipo de programas integrales no solo promueven una alimentación balanceada entre las familias tamaulipecas, sino que también generan oportunidades de desarrollo para nuestros productores y pescadores locales”, expresó el subsecretario.

Por su parte, la alcaldesa de Díaz Ordaz, Nataly García Díaz, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado a las familias del municipio, destacando la importancia de acercar productos del mar nutritivos y accesibles a la población.

Además, destacó que, en días pasados, y por segundo año consecutivo, se llevó a cabo el arranque del programa Nutrimar Común en el municipio de Jiménez, donde se entregó una tonelada de filete de pescado fresco a mil familias en situación de vulnerabilidad, con el mismo propósito de fomentar una alimentación saludable y fortalecer el bienestar social.