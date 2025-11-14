Con éxito se lleva a cabo el 37° Congreso Nacional de Rehabilitación del DIF Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una destacada participación de especialistas, estudiantes y profesionales del país, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó a cabo con éxito el 37° Congreso Nacional de Rehabilitación, celebrado en el marco del XXXVII Aniversario del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE).

Durante dos días, el Polyforum Dr. Rodolfo Torre Cantú reunió a expertas y expertos en fisioterapia, psicología, terapia física, trabajo social y educación especial, quienes compartieron experiencias, conocimientos y avances tecnológicos en el campo de la rehabilitación.

La edición 2025 destacó por la calidad de sus ponencias, la pertinencia de sus contenidos y el entusiasmo de quienes integraron este encuentro académico, consolidándose como un espacio de actualización que impulsa prácticas más humanas, científicas e innovadoras.

El programa contempló conferencias magistrales, talleres y sesiones técnicas sobre salud mental en fisioterapia, integración sensorial, inteligencia artificial aplicada a la terapia, rehabilitación neurológica, comunicación aumentativa y bienestar emocional en los profesionales de la salud.

Asimismo, el precongreso celebrado el 12 de noviembre fortaleció la oferta académica mediante capacitaciones enfocadas en electroterapia clínica, inteligencia artificial con propósito humano, rehabilitación en zonas de alta marginación y atención en salud mental.

La participación de profesionales provenientes de diversas áreas permitió el intercambio de conocimientos desde un enfoque multidisciplinario, reafirmando el compromiso del DIF Tamaulipas con la mejora continua y con la atención centrada en la dignidad, el bienestar y la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias.

Gracias a su organización, la presencia de especialistas de alto nivel y la relevancia de los temas abordados, este encuentro se consolidó como un referente académico en materia de rehabilitación a nivel regional y nacional. Con ello, el DIF Tamaulipas y el CREE refrendan su liderazgo y vocación de servicio, impulsando una rehabilitación basada en la ciencia, la empatía y la innovación, en beneficio de las familias tamaulipecas.