Hubo manifestaciones en varias ciudades de Tamaulipas

Ciudad Victoria.- Con diversas consignas como “Despierta México” y “México escucha esta es tu lucha”, en varias ciudades de Tamaulipas como Ciudad Victoria, Tampico y Matamoros grupos de personas de sumaron a la convocatoria para marchar por la paz en el país y en protesta por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

En la capital Ciudad Victoria, unas 80 personas se unieron a las 11:00 horas en la plaza Hidalgo, que se ubica entre las calles 8 y 9 Miguel Hidalgo.

Ahí el contingente inició una marcha para trasladarse hasta la plaza Juárez, hasta las escalinatas del palacio de Gobierno del Estado.

Durante el recorrido los manifestantes lanzaron consignas y mostraron consignas con mensajes como los siguientes: “No quiero discursos, quiero seguridad”, y “Dios bendiga a México”.

En la manifestación hubo personas de todas las edades, principalmente adultos y se desarrolló de manera pacífica.

Al concluir la marcha, en las escalinatas del palacio de gobierno participaron varios oradores, quienes aclararon que lo hicieron libremente sin la presión de ningún partido político.

Uno de los manifestantes afirmó que existe un fracaso monumental en todas las cuestiones de seguridad del gobierno federal, “que vemos tristemente que culmina con la muerte de grandes personas, que forman parte de una familia, que son padres, que son hijos”.

Dijo que salieron a marchar, “principalmente porque queremos un mejor futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos y para nosotros también”.

Otro de los oradores señaló que no se puede tapar el sol con un dedo y asegurar que las cosas están bien, porque los abrazos no han funcionado, no podemos seguir estando callados ante un clima de inseguridad que nos está oprimiendo a los mexicanos”.

Y añadió: “Hoy queremos decirle al gobierno que no ha funcionado su estrategia, que nos duele México. No somos partido político, somos gente común, somos ciudadanos que estamos hartos del sistema de gobierno que en un inicio dijo que era la esperanza de México, nos mintió y nos va a seguir mintiendo mientras el pueblo no levante la voz”.

En Tampico, más de 200 personas se concentraron en la Plaza de Armas, con la presencia de activistas sociales, ciudadanos y decenas de adultos mayores; en Matamoros, decenas de manifestantes marcharon hasta la Presidencia Municipal, mostraron cartulinas en las que exigieron paz y mayor seguridad.