Guardia Estatal asegura armamento en Nuevo Laredo

17 noviembre, 2025
Menos de un minuto

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- En atención a un reporte ciudadano sobre personas con actividades sospechosas en el Fraccionamiento Los Fresnos, personal de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo aseguró armamento en este sector.

De acuerdo al reporte, ciudadanos entraban y salían de la maleza, por lo cual, efectivos de esta corporación decidieron ir al lugar señalado para investigar.

A su arribo, visualizaron a tres varones, quienes al percatarse de la presencia policial emprendieron la huida.

En el sitio se encontraron dos armas largas calibre .233 con cargador insertado; dos cargadores adicionales del mismo calibre y diversos cartuchos, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

