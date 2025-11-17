Sheinbaum afirma que en México hay paz; asegura que se atiende las causas de la violencia

AGENCIAS

Tras la marcha de la Generación Z en la que se acusó de violencia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en México hay paz y una realidad es la de las redes sociales.

En su conferencia mañanera de este lunes 17 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que la violencia en México se está atendiendo y “si tenemos que dedicarle más, le vamos a dedicar más”.

“En México hay paz y todo lo que tiene que ver con la inseguridad y la violencia lo estamos atendiendo, eso se tiene que atender como lo venimos atendiendo y si tenemos que dedicarle más, le vamos a dedicar más; pero son las dos, la atención a las causas y la cero impunidad.

“Por eso les digo, una realidad es la de las redes. Si uno está todo el día metido en las redes, híjole, puede trastornarse uno. Entonces hay que salir a la calle, hablar con la gente, platicar, escuchar porque esa otra realidad”, comentó.

En el Salón Tesorería, la Mandataria federal acusó que medios y agencias internacionales reportaron la marcha de la Generación Z como si hubiera “un caos”.

En tono irónico, mencionó que el Zócalo se llenó ayer con un festival de danzón y el Centro Histórico con El Buen Fin, más que con la protesta de la Generación Z.