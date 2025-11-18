Registran alta participación ciudadana en estímulos fiscales para motociclistas en Tamaulipas

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En seguimiento a las estrategias de apoyo a la economía familiar impulsadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, destacó que los programas de estímulos fiscales para motociclistas han registrado una alta participación ciudadana en todo el estado, lo que refleja el compromiso con el cumplimiento vehicular y la promoción de la seguridad vial.

El decreto de estímulos fiscales para motociclistas establece un pago único de 870 pesos y otorga descuentos del cien por ciento en placas, tarjeta de circulación y engomados de años anteriores.

Asimismo, contempla una tarifa preferencial de 800 pesos para la expedición de la licencia de motociclista, con el propósito de que las y los propietarios de este tipo de unidades se mantengan al corriente en sus obligaciones vehiculares.

Estos apoyos forman parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado para fortalecer la economía familiar y facilitar el cumplimiento de las responsabilidades vehiculares.

Con ello, se promueve una cultura de responsabilidad, seguridad y legalidad, permitiendo que más personas circulen con tranquilidad y contribuyan al orden vial en Tamaulipas.

Durante el periodo de aplicación de los estímulos, las Oficinas Fiscales reportaron la emisión de 7,698 licencias de conducir, lo que representó una recaudación de 6, 158, 400 pesos, así como la realización de 11,413 servicios de placas vehiculares, con ingresos por 9,929,310 pesos.

Finalmente, el secretario de Finanzas reiteró la invitación a la ciudadanía para seguir aprovechando los beneficios fiscales vigentes hasta el 31 de diciembre. Recordó que, para acceder al programa, las personas contribuyentes deberán contar con licencia de conducir vigente y realizar su trámite en cualquiera de las Oficinas Fiscales de Tamaulipas.