Se requiere atención binacional, dice gobernador de Tamaulipas sobre colocación de letreros 

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- El gobernador Américo Villarreal Anaya señaló que, el tema de la colocación de letreros en la Playa Bagdad se trata de una situación que requiere atención binacional.

“Es un asunto binacional, nosotros fuimos informados muy tempranamente por redes sociales de compañeros y amigos pescadores de la misma playa Bagdad, en donde había presencia de personal civil que andaba colocando estos letreros que ya han sido de conocimiento de todos ustedes, y que pues habían pasado en lancha el río Bravo para colocarlos de este lado a nivel nacional”, explicó el mandatario tamaulipeco.

Dijo que la justificación que aparentemente se tiene es que, “de acuerdo a los límites que se habían establecido mediante geolocalización satelital, pues ese era el lugar donde anteriormente estaba pasando el río Bravo”.

Sobre la referencia geográfica, Villarreal mencionó que, “no sabemos y estamos interrogando si hay una fecha de saber a qué fecha se refieren de que por ahí pasó el río Bravo, que es ahora un banco de arena y el río se ha movido hacia el norte, pues yo creo que no llega ni cien metros o 50 metros que se ha movido más hacia el norte y entonces esa geolocalización quedó dentro del lado americano”.

Añadió que, “yo creo que debe haber habido un comunicado que aparentemente no lo hubo y que es lo que está aclarándose, según lo comentó la Presidenta, con la embajada y los consulados americanos para establecer esta condición de diálogo y de validación de este desplazamiento que a veces se da en las márgenes del río Bravo, de acuerdo a las avenidas de agua y bancos de arena que se van creando a lo largo de su recorrido”.

El gobernador dijo que se está trabajando para aclarar la situación con las representaciones consulares y la embajada de Estados Unidos, buscando validar el desplazamiento natural del río causado por el movimiento de agua y la formación de bancos de arena.