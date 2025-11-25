Aprueba Cabildo de Victoria proyecto de presupuesto de egresos 2026

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Por mayoría de votos, el Cabildo de Victoria aprobó la propuesta de acuerdo del proyecto de presupuesto de egresos del Municipio para el ejercicio fiscal del año 2026, que privilegia la inversión en obra pública y social en beneficio de los habitantes de la Capital.

En la cuadragésima cuarta sesión pública ordinaria, se incluyó en la orden del día el documento presentado por el alcalde Eduardo Gattás Báez, a través de la Secretaría de Finanzas, mismo que se envió al Congreso del Estado para su análisis y aprobación.

Durante la sesión, en el apartado de correspondencia se dió a los oficios enviados por el Poder Legislativo para la instalación formal del Sistema Intersectorial Municipal para la Protección y Gestión Integral de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Así como la implementación de acciones que garanticen a las familias en situación de vulnerabilidad el acceso de ataúdes para asegurar un trato digno y humanista en el proceso de despedida de sus seres queridos.