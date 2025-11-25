Avanza el proceso para designar nuevo fiscal general en Tamaulipas

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria.- El proceso para definir al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado continuó de forma rápida, con la recepción de la terna definitiva de aspirantes, en la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, la cual fue remitida por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La Comisión de Justicia del Congreso del Estado es presidida por el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, recibió formalmente la terna definitiva.

Los perfiles seleccionados por el gobernador que serán analizados por las y los integrantes de la Comisión, son: Marisol Ivette Borja Lara, Jesús Eduardo Govea Orozco y Jesús Gilberto Alarcón Benavides.

El Ejecutivo señaló que consideró como directriz para la integración de esta terna a las y los profesionistas que se distinguen o han acreditado una trayectoria solvente, apegada a los principios de legalidad, imparcialidad, igualdad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, transparencia, independencia, honradez y respeto irrestricto a los derechos humanos.

Como parte del procedimiento constitucional, la Comisión de Justicia realizará este miércoles las entrevistas correspondientes a quienes integran esta terna, con el fin de conocer a detalle su trayectoria profesional, visión institucional y propuestas para fortalecer la procuración de justicia en Tamaulipas.

La terna será enviada el 29 de noviembre al Pleno Legislativo, a fin de elegir a la persona idónea para ocupar la Fiscalía General de Justicia del Estado, por las dos terceras partes de los diputados.

La persona designada rendirá protesta ante el Pleno el 2 de diciembre, y su nombramiento surtirá efectos a partir del 16 de diciembre del presente año.