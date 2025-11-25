Ciudad Victoria: Entrega alcalde calle pavimentada con concreto hidráulico en la Col. Sierra Madre
Habitantes de la colonia Sierra Madre, agradecieron al alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Margarita, que beneficiará a 5,600 mil residentes de cuatro asentamientos colindantes.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
“Esta obra, que se realizó en tiempo récord, ayudará a tener una movilidad más segura, rápida y ordenada en nuestra zona” dijo la ama de casa Dulce Aguilar a nombre de vecinos de las colonias Tecnológico, Sierra Ventana y Fraccionamiento Imperial.
En su intervención, Gattás Báez destacó que la obra de pavimentación de 747 metros cuadrados con guarniciones, representa bienestar y compromiso del gobierno de Victoria por las familias victorenses; “cada obra entregada es un paso hacia la ciudad que todos queremos”, apuntó.
Junto a su esposa Lucy de Gattás, regidores del Cabildo de Victoria y grupo de ciudadanos beneficiados, hizo el corte del listón inaugural para poner el funcionamiento la calle rehabilitada Margarita, que conecta con la Mariano García Sela y Thomás Alva Edison.