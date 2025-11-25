Fortalece Lalo Gattás acercamiento con el pueblo de Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para reforzar el compromiso de gobierno y lazo afectivo con las familias victorenses, el alcalde Eduardo Gattás Báez inició una visita a comités vecinales de distintos sectores de la Capital de Tamaulipas.

En compañía de su esposa Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF Municipal, equipo de colaboradores y regidores del Cabildo, se reunió con amas y jefes de familia para entregar apoyos alimentarios, dialogar, escuchar y resolver demandas ciudadanas.

“Somos un gobierno que escucha, esta cerca y ve por el bienestar de su gente, como lo hace el gobernador Américo Villarreal Anaya y la presidenta Claudia Sheinbaum” afirmó en su mensaje ante el grupo de ciudadanos reunidos en casas particulares donde fueron recibidos.

Gattás Báez, rindió un breve informe del avance de proyectos de gobierno de beneficio para los habitantes de la Capital como la construcción de la segunda línea de acueducto, pavimentación de calles, plan emergente de bacheo, entrega de 21 mil desayunos diarios por parte del DIF Victoria, y solución de problemática social a través de las mesas municipales de seguridad, salud, agua y desarrollo urbano.