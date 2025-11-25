Por Carlos López Arriaga

Lo dicho, vigilancia cómplice

Cd. Victoria, Tam.- Al cerrar la semana ya era del dominio público el giro observado en la investigación por el crimen de CARLOS MANZO, presidente municipal de Uruapan, tras el arresto de seis policías preventivos que formaban su anillo de seguridad más cercano.

El más importante es identificado como “Director de la Policía municipal”. Su etiqueta es DEMETRIO “N” y le atribuyen haber ejecutado al sicario VÍCTOR UBALDO VIDALES a los pocos segundos de que este abatió al alcalde.

Desde aquel primero de noviembre circuló la sospecha de que UBALDO fue eliminado para que no revelara al autor intelectual ni a sus cómplices. Lo mataron, dicen ahora, con la misma pistola Glock calibre nueve milímetros que utilizó para ultimar a MANZO.

El tal DEMETRIO “N”, titular de la gendarmería local y responsable del grupo que cuidaba al edil, habría ultimado al joven sicario, cuando ya se encontraba inmovilizado por los efectivos de seguridad y lo tenían contra el suelo. En la investigación se registra como “ejecución extrajudicial”.

Dos cómplices fueron encontrados muertos en una carretera cercana. Quienes los contrataron pasaron por ellos al Festival de las Velas, se encargaron de su presunto escape para luego quitarles la vida y abandonar sus cuerpos.

Novela detectivesca a la que observadores en redes encuentran incongruencias. Pero es lo que se tiene hasta el momento, tras la Audiencia Judicial de ocho horas que tuvo lugar este sábado en la penitenciaría estatal de Morelia.

Además de los seis policías (cinco y su director) está pendiente el interrogatorio a quien supuestamente dio las órdenes y hoy se encuentra preso en Almoloya. Un operador regional del Cártel de Jalisco de nombre JORGE ARMANDO GÓMEZ, alias el “Licenciado”.

De dicha Audiencia deriva la presunta responsabilidad de los seis policías por homicidio doloso “en comisión por omisión”, es decir, por fallas deliberadas en la protección de MANZO y posible encubrimiento en la muerte de VÍCTOR UBALDO. El titular de la corporación municipal, DEMETRIO “N”, por matar al ejecutor.

NARCOPOLICÍA ¿CONFESO?

¿Quién es DEMETRIO “N”?… Curiosamente, la página oficial del ayuntamiento impide entrar al directorio de funcionarios. Pero una búsqueda indirecta permitió accesar al portal de transparencia donde fue posible localizar el organigrama interno de Seguridad Pública.

Por cierto, ningún puesto corresponde al de “Director de la Policía”. Como cabeza del área aparece un Secretario de Seguridad, el general FRANCISCO JAVIER NIETO, le siguen algunos directores de áreas como Prevención y Proximidad Social, Transito y Vialidad Municipal. Pero no figura cargo alguno con ese nombre, “Director de Policía”.

A 23 días del crimen, se tiene relativamente cubierta la explicación. El asesino material murió en el lugar, sus dos cómplices fueron ultimados en horas siguientes, está preso el operador del CJNG que orquestó el ataque y también los seis policías que de manera deliberada habrían descuidado la seguridad del munícipe.

Si comparamos el caso con crímenes similares (10 en total, en lo que va del sexenio) se diría que la investigación ofrece resultados, desde su planeación hasta su ejecución y por órdenes de quién.

Faltaría constatar que toda esta trama tenga sustento objetivo y no sea una narrativa producto de la prisa por enfriar la indignación nacional que provocó la muerte de CARLOS ALBERTO MANZO RODRÍGUEZ.

¿Qué más se sabe?… que la orden habría venido del antes referido comandante regional del CJNG en Michoacán, RAMÓN ÁNGEL ÁLVAREZ, alias “El R1”. Que el pago habría sido de 2 millones de pesos.

Que DEMETRIO “N” declaró haber disparado accidentalmente el arma cuando se encontraba a metro y medio de VÍCTOR UBALDO, pero exámenes periciales demostraron que el balazo fue a quemarropa, directo a la nuca.

En días pasados se dijo que habrían creado un grupo en la red de mensajería WhatsApp para planear el asunto. Ahora se habla de acuerdos a través de la aplicación suiza Threema, también de mensajería instantánea que, por igual, permite llamadas cifradas de voz y video, compartir archivos y crear grupos, pero no requiere para su uso un número telefónico ni un correo electrónico.

MANDAMÁS EN APUROS

El gobernador de Michoacán ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA parece ser el más interesado en que la investigación se focalice en un grupito concreto de personas y llegue a su punto final con los seis policías involucrados, la captura de “El Licenciado” y, si acaso, la persecución del “R1”.

Se estaría cubriendo la cuota regular de trabajo que le permita presumir una investigación en tiempo y forma, con su respectivo expediente de arrestos y eventuales sentencias. Cacarear ese huevo y luego dar carpetazo.

El hombre tiene prisa porque, en videos previos, CARLOS MANZO culpaba por adelantado a RAMÍREZ BEDOLLA (“si algo me llega a pasar”, dijo) y esto marca toda una línea de investigación. Por ello el mandatario insiste en haber sido “amigo” de MANZO. Aunque eran más que evidentes sus diferencias. Se llevaban mal.

El caso es que los vigilantes incumplen con su cometido, los vigilantes se corrompen, los vigilantes asesinan y por eso, al paso de los siglos, sigue sin respuesta la vieja pregunta del poeta romano JUVENAL: -“Quis custodiet ipsos custodes?”… En lenguaje actual: ¿quién vigila al vigilante?…

