Niñas, niños y adolescentes participan en la Feria de los Derechos 2025 del DIF Tamaulipas

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con motivo del Día Internacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, inauguró la Feria de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 2025, una iniciativa que del 24 al 27 de noviembre reunirá a estudiantes de diversas instituciones educativas en el polyforum “Rodolfo Torre Cantú” en la capital del estado.

“Me da mucho gusto verlos aprovechando esta oportunidad maravillosa de recibir más herramientas para saber más y estar preparados, para que el día que nos toque, expresarnos y decir lo que pensamos, lo que piensan como niños y que lo hagan bien informados, como debe de ser. Gracias a todos por estar aquí y por ponerle ganas y corazón para ser la voz de todos los niños de Tamaulipas”, expresó Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Estatal, al dirigirse a los alumnos participantes.

La jornada inaugural reunió a estudiantes de quinto y sexto grado de la escuela primaria “Profesor Luis Torres Vázquez”, de la colonia Estudiantil. Durante la semana se sumarán las primarias “Ignacio Zaragoza”, “María Elva Hernández Guevara” y “Club Rotario Victoria Bicentenario”, fortaleciendo la participación estudiantil en torno a la importancia de conocer y ejercer sus derechos.

En los distintos módulos instalados por dependencias como las secretarías de Educación, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia del DIF Tamaulipas y la Dirección de Programas Alimentarios, las niñas y los niños realizan actividades lúdicas y recreativas que les permiten aprender de manera cercana, práctica y significativa.

Con el acompañamiento de los Mensajeros de Paz, la Feria de los Derechos 2025 reafirma el compromiso del DIF Tamaulipas con la niñez y adolescencia, promoviendo que cada participante cuente con información y herramientas que contribuyan a su bienestar presente y futuro.