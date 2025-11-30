Anuncia municipio Feria Navideña 2025

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- La Capital de Tamaulipas se prepara para vivir una navidad inolvidable, el alcalde Eduardo Gattás Báez y la presidenta del DIF Victoria Sra. Lucy de Gattás invitan a la ciudadanía a disfrutar en familia de la Feria Navideña Victoria 2025.

A partir del 28 de noviembre y hasta el 7 de diciembre niños y adultos podrán disfrutar de Juegos mecánicos completamente gratis y adquirir artículos navideños, consumir alimentos u otra degustación que emprendedores locales estarán ofertando en esta actividad al aire libre.

Como lo había anunciado el alcalde Eduardo Gattás Báez, la Feria Navideña Victoria 2025 se instalará en calle Hidalgo 17 y 18 a un costado de la presidencia municipal en un horario de 18:00 a 21:00 horas; un acceso fácil para la ciudadanía, en un ambiente familiar y diversión completamente gratis.

Esta actividad que coordinan el Gobierno Municipal y el Sistema DIF Victoria marcará el inicio de las festividades decembrinas en la capital de Tamaulipas.