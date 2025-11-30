Presenta la UAT libro sobre los nuevos desafíos de la educación
Esta publicación es resultado del trabajo académico en materia de posgrado realizado por la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH) de la UAT, como una estrategia institucional orientada a construir una cultura de investigación inclusiva, reflexiva y transformadora.
Por Roberto Iván Aguilar Tejada
Como parte de los esfuerzos por generar y divulgar conocimiento en torno a la evolución del sistema educativo y sus nuevos retos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) publicó el libro “Intervención, gestión e innovación educativa: Desafíos teóricos y metodológicos”, cuya obra aborda temas que impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los distintos niveles de la educación en México.
Al respecto, la directora de la FCEH, Elsa Fernanda González Quintero, explicó que la publicación reúne las investigaciones en materia pedagógica de estudiantes del Doctorado en Gestión e Innovación Educativa que fueron presentadas en el seminario de este posgrado.
Destacó que el libro contiene temas centrados en educación básica, media superior y superior, en un proyecto coordinado por las catedráticas Rosa Delia Cervantes Castro, Xóchitl Gómez Cordero y Evelia Reséndiz Balderas, así como el profesor Tomás Alfredo Moreno de León.
Esta obra tiene como propósito fortalecer la investigación en materia pedagógica y hacer más completas las trayectorias formativas de los estudiantes de maestría y doctorado mediante su participación en procesos reales de gestión, producción y divulgación científica.
El libro está conformado de once capítulos, derivados de las presentaciones realizadas durante el primer año y medio del seminario, entre los que destacan los temas: La educación familiar en el rendimiento académico de estudiantes de educación media superior; Innovación de metodologías de investigación en estudios de comprensión de textos; Gamificación y divulgación científica como estrategias innovadoras para la enseñanza de las ciencias; y La narrativa como eje transformador en la educación: creatividad, empatía y aprendizaje multimodal.