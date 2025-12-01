Marco Antonio Vázquez Villanueva

El reto del Fiscal es generar confianza, ¿podrá?…

¿Quién cree en la Fiscalía de Tamaulipas?, una encuesta sería tendría preocupado al nuevo Fiscal General del Estado, Eduardo Govea Orozco, porque realmente está institución está por los suelos en ese aspecto y peor se pone la situación cuando se dan a conocer los datos duros, es decir, los resultados de su tarea, por darle un número, menos del uno por ciento de los delitos se resuelven.

Vaya, dirán que más del 84 por ciento de los casos que presentan en los tribunales les resultan favorables a sus expectativas, pero la verdad es que se dedican a atosigar a delincuentes menores, a hacerles la vida de cuadritos a quienes no tienen dinero o cometieron un error, a poner a jalar a los juzgados con temas a veces irrelevantes, impugnando decisiones sin el menor criterio, es decir, sin evaluar si los presuntos delincuentes son un peligro real o no para la sociedad o pasando por algo los mismos, como es la posibilidad de que vuelvan a delinquir o no.

Hay cosas peores, a sus funcionarios y policías les falta capacitación, inteligencia real a la hora de investigar, capacidad para hacerlo por las herramientas inexistentes y, si existen, alguien las está mal utilizando, le insisto, los datos duros son contundentes, se han puesto a fingir resultados, atrapando y buscando que se aplique todo el peso de la ley a quienes cometen un error, a quienes delinquen por situaciones de peso pero no lo volverían a hacer, pero no contra los verdaderos delincuentes.

La Fiscalía de verdad requiere una remodelación de pies a cabeza, en algunos casos necesita incluso derrumbar lo que existe para comenzar de cero y no se lo digo porque sea un experto en temas de seguridad y justicia, no, solo es sentido común ante la percepción ciudadana y los datos duros que se arrojan sobre el actuar de la misma.

Govea Orozco, como se dice coloquialmente, se ha sacado la rifa del tigre, ha llegado a una institución en la que nadie cree, que tiene mala fama, no solo eso, sino que tampoco la respaldan resultados por más números bonitos que el Fiscal que ya se va hace presumir en redes y cada que tiene oportunidad en entrevistas a la prensa.

Es bajo esa tesitura cuando queda claro que ahora el reto de la Fiscalía es generar confianza y eso solo se logra con resultados claros, no yéndose como perros rabiosos contra delincuentes de ocasión como ha ocurrido tradicionalmente y hasta hoy, sino contra los que verdaderamente hacen su modus vivendi del delito e incluso contra estructuras u organizaciones que protegen y fomentan el mismo.

La tarea no es imposible si se comienza por lo principal, capacitar a los policías y mandos, dotarlos de herramientas para su trabajo, cuidar a los mismos bajo ciertas acciones que todos ellos conocen y trabajar bajo una estrategia adecuada.

Es claro que el nuevo Fiscal, Eduardo Govea Orozco, conoce la situación, se ha movido toda su vida en ese ambiente, veremos a quienes invita a su equipo porque es obvio que tiene que cambiar mandos, porque será importante el nuevo equipo que le acompañe.

Porque el Fiscal se va a enterar de otra situación, que a partir de la fecha que tome protesta y se ponga a trabajar en las tareas que a él corresponden ya no tendrá el manto protector de quien lo ha impulsado ni el respaldo de los 27 votos morenos obtenidos en el Congreso del Estado, lo que sigue será por su cuenta y responsabilidad, con un agregado, se ha puesto la diana en la frente para los ataques mediáticos en su contra, al Fiscal será el principal objetivo del cabecismo a partir de ahora, pero también de la sociedad inconforme con la transformación, que tal vez sean pocos, pero nadie duda que son muy ruidosos.

Ahí nace la duda sobre la capacidad de Govea para revertir la percepción que tiene la sociedad sobre esa institución, es un trabajo que no será nada sencillo, menos cuando se tendrá que ir pisando callos y dejando heridos en el trayecto.

Por Tamaulipas esperemos que las cosas cambien, que esa institución se ponga a jalar con una visión diferente, que realmente busque participar para que regrese la paz y no como la actual que ataca con todo a los delincuentes ocasionales o sin dinero, pero no da un solo golpe contra quienes en realidad merecen estar tras de los barrotes, por eso le insisto, el reto de generar confianza es difícil cuando se va cuesta arriba o contra corriente de muchos intereses que se han enquistado en esa institución, por eso la pregunta, ¿podrá Govea?, esperemos que sí…

EVALÚA GOBERNADOR REACTIVACIÓN DE LA MINERÍA EN SAN NICOLÁS… -Américo Villarreal impulsa nuevas posibilidades de desarrollo para una región antes minera y rica, también en tradiciones donde incluso ya se apoya a productores de mezcal

En un acto desarrollado en San Nicolás, Tamaulipas, como parte de su gira de trabajo por el municipio, el gobernador Américo Villarreal Anaya realizó una visita a la mina San José, en el ejido Las Vírgenes, en donde dialogó con los pobladores de esta comunidad para evaluar la posibilidad de reactivar la extracción de minerales.

Acompañado por la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, y junto a la presidenta municipal, Analy Becerra Reséndez, el gobernador escuchó a don Manuel Castellanos, quien durante muchos años trabajó en la mina cuya concesión era operada por la Compañía Minera Moctezuma y Anexas, así como al comisariado ejidal, Antonio Aguirre, quienes le explicaron las condiciones en que se encuentra este centro minero, inactivo desde hace varios años.

El gobernador instruyó al secretario de Desarrollo Energético, Walter Ángel Jiménez, a realizar los estudios necesarios para conocer la situación de la mina y su factibilidad para emprender algún proyecto que brinde nuevas posibilidades de desarrollo a esta región.

Luego de atender algunas peticiones de los pobladores del ejido Las Vírgenes, quienes le recordaron una visita a inicios de los años 90’s del entonces gobernador Américo Villarreal Guerra, el mandatario tamaulipeco explicó que en este municipio también se apoya a productores de mezcal y se evalúan acciones para impulsar la producción de ganado caprino.

El gobernador recibió un relieve del mapa de Tamaulipas elaborado en piedra laja por Juan Antonio Reséndez, originario de este ejido.

PRESENTA LA UAT LIBRO SOBRE LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN… Como parte de los esfuerzos por generar y divulgar conocimiento en torno a la evolución del sistema educativo y sus nuevos retos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) publicó el libro “Intervención, gestión e innovación educativa: Desafíos teóricos y metodológicos”, cuya obra aborda temas que impactan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los distintos niveles de la educación en México.

Esta publicación es resultado del trabajo académico en materia de posgrado realizado por la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades (FCEH) de la UAT, como una estrategia institucional orientada a construir una cultura de investigación inclusiva, reflexiva y transformadora.

Al respecto, la directora de la FCEH, Elsa Fernanda González Quintero, explicó que la publicación reúne las investigaciones en materia pedagógica de estudiantes del Doctorado en Gestión e Innovación Educativa que fueron presentadas en el seminario de este posgrado.

Destacó que el libro contiene temas centrados en educación básica, media superior y superior, en un proyecto coordinado por las catedráticas Rosa Delia Cervantes Castro, Xóchitl Gómez Cordero y Evelia Reséndiz Balderas, así como el profesor Tomás Alfredo Moreno de León.

Esta obra tiene como propósito fortalecer la investigación en materia pedagógica y hacer más completas las trayectorias formativas de los estudiantes de maestría y doctorado mediante su participación en procesos reales de gestión, producción y divulgación científica.

El libro está conformado de once capítulos, derivados de las presentaciones realizadas durante el primer año y medio del seminario, entre los que destacan los temas: La educación familiar en el rendimiento académico de estudiantes de educación media superior; Innovación de metodologías de investigación en estudios de comprensión de textos; Gamificación y divulgación científica como estrategias innovadoras para la enseñanza de las ciencias; y La narrativa como eje transformador en la educación: creatividad, empatía y aprendizaje multimodal.

INSTALAN MESA DE BIENESTAR EN VICTORIA… En la primera sesión de la Mesa de Bienestar Municipal, presidida por el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez se acordó fortalecer la coordinación entre las instituciones de los tres órdenes de gobierno para alinear esfuerzos y atender con precisión las necesidades comunitarias.

Los temas centrales de la agenda temática fueron expuestos por la Directora del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas Marcia Benavides Villafranca y los representantes LICONSA, Alimentación para el Bienestar, Becas para el Bienestar y por el municipio el Sistema DIF Victoria y Bienestar Social.

El alcalde de Victoria reiteró la necesidad de fortalecer el trabajo en equipo para seguir reduciendo brechas de desigualdad y otros factores que afectan a la sociedad; “cuenten con el Gobierno de Eduardo Gattás Báez para cambiar los números en Victoria”, fue su propuesta.

Reunidos en la sala de Cabildo en la Mesa de Bienestar se expusieron los programas asistenciales y las políticas públicas que influyen en temas de salud, educación, seguridad, alimentación y desarrollo comunitario, integrándose a la agenda el INSABI, la SADER, Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Desarrollo Rural Estatal.

