Marco Antonio Vázquez Villanueva

Sin margen de error…

Más allá de sus posibilidades de ser o no ser candidato a gobernador el 2028, Eduardo Gattás, alcalde de Victoria, tiene la misma certeza que la gran mayoría de los políticos de Morena y partidos afines, “los tiempos son los del gobernador Américo Villarreal Anaya”, porque en la clase política se le reconoce el liderazgo, más que eso, se sabe de la facultad metaconstitucional que tendrá para intervenir en el proceso de selección de candidatos en el 2027 y el 2028.

Gattás abrió una brecha que muchos presumíamos, esto lo dijo en una entrevista en el Congreso del Estado donde le preguntaron si quería ser candidato en el 2028 después de que lo mencionaran en el periódico El Universal como uno de los prospectos con posibilidades y a seguir.

“Son tiempos del señor gobernador el Doctor y amigo Américo Villarreal Anaya, agradezco a los medios que nos tomen en cuenta, es bueno, pero estamos dedicados al cien por ciento a gobernar Victoria. A cualquier político le gustaría, los que andamos en el actuar político es a lo que aspira, pero en este momento estoy dedicado totalmente a la gobernanza municipal

Luego aderezo sus dichos con un par de logros en su administración, argumentando que está metido al cien en su encomienda, detalló la segunda línea del acueducto, el fondo de capitalidad, y otra vez, el reconocimiento a quien manda en el Estado.

“Son grandes logros”, y remató, “pero son gracias a que llegó un gran gobernador como lo es el Doctor Américo Villarreal Anaya que es un gran amigo de los victorenses y nos lo ha demostrado con hechos y obras como quiere a Victoria”.

Y Gattás fue la voz de ayer en ese sentido, seguramente si usted le pregunta eso mismo a todos los demás aspirantes al cargo de gobernador o los que estarán en disputa antes, en el 2027, tendrá la misma postura, igual sensación, les guste o no les guste, entienden la política, viven la política, saben cómo es la política.

La realidad es que a tres años de su gobierno Américo Villarreal está mejor posicionado a nivel local y nacional que todos los exgobernadores de Tamaulipas de la era moderna en ese mismo periodo, porque el actual mandatario puede contar entre sus estrellas que el anterior presidente, Andrés Manuel, le reconoció los méritos para gobernar, después que no se equivocó al cantearse en la precampaña presidencial, casi antes que todos sus pares, para el lado de Claudia Sheinbaum y por tanto su tercer año de gobernar ha sido de ensueño porque se ha convertido en uno de los consentidos por el gobierno federal, de los reconocidos por la presidenta.

Mire, el próximo sábado habrá un evento en el zócalo de la Ciudad de México para festinar los 7 años de gobernanza del movimiento llamado Cuarta Transformación, el mismo será encabezado por el expresidente AMLO y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, ellos contaran sus logros, los que han cacaraqueado a los cuatro vientos como es la disminución de la pobreza, eso en lo federal y, para que lo sepa, ahí estará Américo Villarreal, como de los invitados principales, como de los que tienen proyectos que presumir, como quien podrá hablar de un Hospital General IMSS-Bienestar de Ciudad Madero, del Hospital Regional de ISSSTE en Tampico, también de la Dirección General de Aduanas en Nuevo Laredo, más todo el recurso que se le inyecta al polo de desarrollo llamado Puerto Industrial de Altamira.

Y seguirá el Gasoducto de Reynosa, la línea ferroviaria que conecte al Puerto del Norte en Matamoros con el centro del país, la verdad es que si se sumará toda esa inversión encontraría que ningún otro gobierno federal lo ha hecho, ningún otro gobernador tuvo capacidad de gestionarla.

Por eso es que, en las palabras del alcalde, en las palabras que seguirán de todos gobernantes municipales y los que aspirante a serlo en el futuro, va a encontrar de ahora en adelante la misma constante, el reconocimiento al liderazgo del doctor Américo, la cosecha de logros y liderazgo del gobernador y sucederá por una sola razón, porque los políticos que aspiran a permanecer en la política saben que los tiempos de seleccionar candidatos que gobernaran en el futuro se acercan, es más, que casi están ya sin margen de error…

DIF TAMAULIPAS ES REFERENTE NACIONAL DURANTE ENCUENTRO DE ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO… Mérida, Yucatán.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, participó en el XXV Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, el cual convocó a especialistas y representantes de los 32 Sistemas DIF Estatales.

Durante esta jornada, el DIF Tamaulipas destacó como un referente nacional al compartir prácticas exitosas como los avances en la transición hacia desayunos escolares calientes, así como el trabajo coordinado con la Secretaría de Salud y el Registro Civil para la confronta de padrones, acciones reconocidas por su carácter transversal y su impacto directo en la población de atención prioritaria.

Las áreas de Atención a Población Prioritaria y Desarrollo Comunitario intervinieron en mesas de diálogo especializadas orientadas a fortalecer modelos de operación, optimizar recursos y reforzar estrategias que permitan atender de manera más cercana y efectiva a las familias que enfrentan condiciones de pobreza.

Convocado por el DIF Nacional, este encuentro forma parte de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC) y reunió a equipos técnicos y operativos de todo el país para intercambiar buenas prácticas, diseñar líneas de acción conjuntas y fortalecer los programas que inciden en la calidad de vida de comunidades rurales y urbanas.

Al cierre de los trabajos, se refrendó el compromiso de impulsar un modelo integral que garantice el derecho a la alimentación, la inclusión social y el desarrollo comunitario, con la convicción de que todas las personas en México, especialmente quienes más lo necesitan, tengan acceso a alimentos nutritivos y suficientes, y encuentren mejores oportunidades para transformar su entorno.

CONSTRUYE LA UAT EL PLAN DE CULTURA DE PAZ 2026 JUNTO A SUS ESTUDIANTES… Con la participación de las facultades y unidades académicas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realiza trabajos específicos para generar los primeros insumos en la elaboración e implementación del Plan de Cultura de Paz 2026, un instrumento que orienta las acciones institucionales para fortalecer la convivencia, la igualdad y el respeto a los derechos humanos en todos los espacios universitarios.

Al concluir el período escolar 2025-3 se han desarrollado talleres creativos y participativos que permiten recopilar reflexiones, experiencias y propuestas de la comunidad estudiantil, personal docente y administrativo.

En este ejercicio se implementan metodologías innovadoras que abren espacios de expresión auténtica, diálogo abierto y construcción conjunta de soluciones, en las cuales los participantes identifican problemáticas, se imaginan escenarios deseables y proponen acciones para mejorar la vida universitaria en temas como igualdad, inclusión, bienestar emocional, convivencia segura y participación comunitaria.

Las sesiones están a cargo de la Defensoría de los Derechos de los Universitarios mediante una serie de actividades que se han llevado a las distintas sedes de la UAT en el estado, propiciando un espacio de análisis colectivo que nutre la visión institucional y enriquece la toma de decisiones.

Estos ejercicios posicionan a la UAT como una universidad que escucha, dialoga y se transforma junto a su comunidad, reconociendo el valor de las voces que conforman su vida académica.

Los aportes recabados en cada campus se integrarán en un diagnóstico amplio que permitirá dar solidez y pertinencia al Plan de Cultura de Paz 2026 impulsado por la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado, asegurando que responda a las realidades y necesidades de los distintos contextos universitarios.

El Plan de Cultura de Paz de la UAT se concibe como una guía estratégica que articula esfuerzos y define líneas de acción para construir una vida universitaria libre de violencias y discriminación. Representa un compromiso a largo plazo para consolidar entornos seguros, incluyentes y de bienestar para la comunidad de la UAT en todo el estado.

Su estructura integra cuatro ejes temáticos: prevención y atención de violencias y conflictos, orientada a fortalecer mecanismos de mediación, protocolos de atención y acciones de convivencia pacífica; igualdad y no discriminación, enfocada en erradicar prácticas discriminatorias y promover la igualdad sustantiva con atención a la diversidad de género, generacional, cultural y social; derechos humanos en el entorno universitario, que impulsan la formación, la difusión y la protección de los derechos fundamentales de la comunidad; y cultura de paz con trascendencia social, que posiciona a la Universidad como un actor clave en la construcción de entornos de bienestar y convivencia armoniosa para la sociedad tamaulipeca.

SERÁ BACHEO PRIORIDAD EN 2026; LALO GATTÁS… Para el ejercicio 2026, el Gobierno Municipal de Victoria etiquetará un presupuesto mensual al programa de bacheo para ampliar la cobertura en la rehabilitación de la cinta asfáltica dañada en la ciudad.

Para asegurar el proyecto, el alcalde Eduardo Gattás Báez informó que solicitará al Cabildo la ampliación de presupuesto para el próximo año; “mensualmente queremos destinar varios millones de pesos exclusivamente para el bacheo”, reiteró el edil victorense.

Dijo que en ese rubro específicamente se estarán redoblando esfuerzos, luego de alcanzar altos niveles de mejoramiento en los servicios primarios en parques y jardines, alumbrado público y recolección de basura; “En el 2026 vamos por la rehabilitación de las calles en Victoria”, anunció.

Al cierre de este año, el Gobierno de la capital del estado, estará reportando la rehabilitación de poco más de 20 mil metros cuadrados de cinta asfáltica dañada, como resultado a la activación del plan emergente que concluye la próxima semana con resultados arriba de la proyección.

Coloque en el buscador de facebok @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de X @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com