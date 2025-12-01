Realiza SST campaña preventiva para la detección de rickettsiosis

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud, fortalece la campaña de difusión y prevención para el cuidado y detección de la enfermedad de Rickettsiosis o fiebre manchada de las montañas rocosas, padecimiento que se transmite por la picadura de garrapata café del perro.

El responsable del Departamento de Prevención y Control de Zoonosis, Alejandro Hernández Martínez, informó que luego de las gestiones realizadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para fortalecer el programa de zoonosis en la entidad, en este año se han realizado capacitaciones a más de 750 médicos de las unidades de salud y clínicas privadas de Tamaulipas, enfocadas a la detección oportuna de síntomas y características que provocan la rickettsiosis.

Dijo que también se distribuye material de difusión a todo el Sector Salud alusivo a los cuidados y alertas que pueden llegar a provocar este padecimiento, a esta campaña preventiva se suman todos los estados fronterizos, debido a que existe positividad de la enfermedad en humanos en localidades de Baja California, Sonora y Chihuahua.

“En Tamaulipas se han detectado 4 casos probables de Rickettsiosis en habitantes de Reynosa y Nuevo Laredo, a quienes se les otorgó el medicamento necesario y se procedió a fumigar los hogares, manzanas aledañas para evitar infestación de garrapatas, así como se hacen acciones de concientización entre los vecinos para que desparasiten a sus perros, limpien sus patios y fumiguen para evitar posible enfermedad”, señaló.

Informó que aunque han sido casos probables del padecimiento, cada mes se envía un promedio de 150 muestras de garrapatas, de diferentes municipios del estado, para que el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (INDRE) realice los estudios correspondientes para detección o la posible positividad de rickettsiosis en las garrapatas.

En lo referente a la campaña de esterilización de perros y gatos, Hernández Martínez informó que en este año, en coordinación con la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se han realizado un promedio de 7 mil esterilizaciones, de 9 mil que se tienen programadas, por lo que sigue abierta la convocatoria para que se acerquen a los Distritos de Salud para el Bienestar de cada localidad y les programen este tipo de cirugía.