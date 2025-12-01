Transformará carretera Mante–Ocampo–Tula la movilidad en Tamaulipas, asegura Pedro Cepeda

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La carretera Mante-Ocampo-Tula impulsará la conectividad regional de Tamaulipas, además de transformar la movilidad con el centro y Bajío del país, así lo indicó el secretario de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya.

Apuntó que la construcción de este importante tramo carretero registra un avance mayor al 90 por ciento, el cual proyecta su conclusión en el 2026 con una inversión de 8,600 millones de pesos.

“La obra se encuentra en su fase final, restando únicamente algunos tramos de pavimentación y la edificación de los muros de entrada y salida del túnel, elementos clave para garantizar la seguridad y correcta operación de la carretera”, subrayó el titular de la SOP.

El servidor público agregó que, esta nueva vía permitirá incrementar significativamente el flujo vehicular entre la región sur y el altiplano tamaulipeco, impulsando la conectividad, la actividad económica y el desarrollo turístico de la zona.

La modernización de la carretera Mante–Ocampo–Tula representa una de las obras de infraestructura más relevantes para el estado; asimismo, mejorará tiempos de traslado y ofrecerá mayores condiciones de seguridad para los usuarios.