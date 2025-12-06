Marco Antonio Vázquez Villanueva

Arreglando el desorden…

Nadie llega hasta lo alto de una escalera sino libra de uno por uno sus peldaños, por eso resulta increíble que todavía existan políticos que sueñan se acabarán los problemas de la seguridad pública, peor aún, todavía existen ilusos que piensan puede ocurrir de la noche a la mañana esa eventualidad.

El problema en realidad es bastante complejo para México, el desempleo o los empleos de calidad es uno de esos peldaños que todavía no se pueden superar y que en lugar de ello cada vez se hace más alto para las políticas tan pobres que se han aplicado en la materia, se han enfocado todas las baterías en apoyar a los más pobres y está bien, pero ya son tiempos de impulsar el desarrollo, crear también riqueza.

De ahí nos vamos a la irregularidad de muchos comercios, a la piratería, otro obstáculo que a lo largo de muchos años ha sido insuperable.

Después, tendríamos que pensar en el problema de los salarios, que si bien han mejorado muchísimo en la era de la Cuarta Transformación, también es real que el obrero gana muy poco o no lo suficiente respecto al objetivo de vivir dignamente, el sueldo de un obrero (y muchas veces también el de un profesionista), no alcanza para cubrir las necesidades de una familia, para pensar en la diversión como el cine o una comida en un restaurante, en pocas palabras, no alcanza para las reuniones de esas que fomentan los lazos familiares y los valores.

Que sigue de estos primeros pasos, la educación y la salud, por supuesto, la necesidad de acceso a escuelas de calidad que garanticen a un niño que al realizar estudios para adquirir una profesión tendrá amplias expectativas de desarrollo, y a la par de ello, que durante toda su trayectoria será atendido en hospitales de calidad.

Eso es lo básico en una sociedad, con buenos empleos, el eliminar la corrupción, con buenos salarios ya se puede pensar en que una familia tendrá tiempo y podrá elegir la escuela de sus hijos, podrá atenderlos en sus necesidades, pasar uno, dos o tres días con ellos en vacaciones y encaminarlos hasta que terminen una profesión que a ellos les dé un buen empleo y casi automáticamente los convierta en útiles para el país, para la sociedad, para su familia.

Sin embargo, muchos de esos peldaños parecen insuperables y otros están rotos, nadie les ha puesto atención por muchos años porque les parece poca cosa, a veces da la impresión que algunos políticos consideran que los pobres solo se hacen daño a sí mismos y se les olvida que la necesidad, el hambre o un hijo enfermo los pueden llevar a una persona a realizar cualquier cosa, cualquiera.

Prueba de que las cosas fallan son los datos que nos muestran a niñas teniendo hijos, a menores que son consumidores de drogas, delincuentes incluso y no lo dude, esos problemas tuvieron origen en la pobreza que obligó a los padres a descuidar a sus hijos, que lleva a los niños y niñas a abandonar la escuela o a no poder ir a los servicios de salud para prevenir.

Resolver los problemas antes descritos quizá significaría mucho para disminuir la inseguridad en México, parecen imposibles, pero es cuestión de que todos nos pongamos la camiseta, adquiramos un poco de conciencia social, y nos enteremos que la pobreza nos hace daño a todos, porque un pobre en su desesperación seguramente buscará la forma de sobrevivir la que generalmente al no encontrar un buen empleo será delinquiendo.

Vendría para nosotros también la imperiosa necesidad de perfeccionar la democracia, hacer que los partidos políticos se pongan a la altura de este país y obligar a los políticos a ser gente decente o por lo menos sin vicios, en ello, bien valdría la pena establecer legalmente la obligatoriedad de cada aspirante a un puesto de elección popular de aplicarse pruebas de antidoping y posteriormente pasar todas las pruebas de control de confianza, eso como requisito para que pueda ser registrado y competir, esta demás decir que los políticos corruptos y viciosos han sido la perdición de este país y los que nos llevaron hasta donde hoy estamos, ante eso la propuesta es aplaudible, aunque tenga la seguridad de que ninguno de los empoderados tomará esa bandera.

Ahora, todavía más complicado, es descubrir que problema de los enumerados se debe resolver primero, a quien atendemos antes, si a los pobres como está sucediendo desde hace siete años, a los que no tenían ni para comer y que en México suman alrededor de decenas de millones o mejor le entramos tratando de bloquear a los políticos nefastos que han provocado esa pobreza y los demás problemas, la verdad no resulta fácil una decisión, porque nada cambiará de la noche a la mañana, ambos son procesos largos y ambos son problemas de vida o muerte para México.

En suma, lo que vemos en la colonia, ejido, o ciudad en que usted radica, es caos porque se pretende acabar con el problema de inseguridad a balazos, así, como si cada bala disparada fuera alimento para los más necesitados, o que de pronto el estruendo de una granada será capaz de cambiarle la conciencia a un político para que pueda ver cómo resolver este desorden, y no, nada de ello cambiará sino se hace un proyecto integral, el cual parece ya existe aunque a muchos no les gusta cómo se está aplicando.

Y todo esto se lo escribo porque este sábado se realizará un evento que encabezará la Presidenta Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México para celebrar los 7 años de que llegó la Cuarta Transformación a México y aquí es donde yo le pregunto, ¿vamos bien o nos regresamos?

La realidad es que nadie quiere volver al desorden del pasado, pero más real es que la Cuarta Transformación debe ser más humilde y comenzar a analizar sus pasos, ya veremos lo que nos digan…

DIF TAMAULIPAS OBTIENE LA EVALUACIÓN MÁS ALTA DEL PAÍS EN EL ÍNDICE DE DESEMPEÑO 2025… El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, alcanzó la evaluación más alta a nivel nacional en el Índice de Desempeño 2025 de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario (EIASADC), implementada y evaluada por el Sistema DIF Nacional.

Este logro se enmarca en el Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, celebrado la semana pasada en la ciudad de Mérida, Yucatán, donde Tamaulipas destacó como referente nacional por la operación de programas alimentarios y acciones comunitarias que generan un impacto positivo y directo en las familias del estado.

La distinción se confirmó tras darse a conocer los resultados del Índice de Desempeño 2025, en el que DIF Tamaulipas obtuvo una evaluación de 0.9218, (siendo 1.000 el puntaje máximo), equivalente al 92%, cifra que refleja el compromiso institucional por fortalecer los programas que integran dicha Estrategia.

A lo largo de los últimos años, DIF Tamaulipas ha mostrado un crecimiento sostenido en la calidad de sus procesos de planeación y operación, al pasar de 0.8292 en 2023 (83%) a 0.9218 en 2025 (92%), alcanzando el puntaje más alto reportado a nivel nacional.

El fortalecimiento de los programas alimentarios ha sido fundamental en este avance. Iniciativas como Desayunos Escolares, Voluntad de Ayudar a las Familias, En Contingencia, con Voluntad Hay Esperanza y Voluntad de Ayudar en los Primeros Mil Días, entre otros, garantizan acceso a una alimentación nutritiva para niñas, niños y población de atención prioritaria en los distintos municipios del estado.

Asimismo, las acciones impulsadas por la Dirección de Desarrollo Comunitario han incidido directamente en mejorar la calidad de vida en comunidades rurales mediante la instalación de fotoceldas, baños secos y estufas ecológicas, tecnologías que fomentan bienestar, salud y ahorro en los hogares.

A lo anterior se suma el programa Lazos de Esperanza, operado por el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), que brinda pañales y otros insumos a personas con discapacidad en los 43 municipios del estado, un acompañamiento que contribuye al cuidado digno y representa un apoyo significativo para las familias.

El resultado obtenido a nivel nacional reafirma la vocación social, el trabajo cercano y la visión humanista que distingue al DIF Tamaulipas, esfuerzo que día con día permite atender a quienes más lo necesitan y avanzar hacia un estado con mejores oportunidades para todas las familias.

LOGRA LA UAT 500 PLAZAS PARA SUS EGRESADOS EN ADUANAS DE MÉXICO… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, presidió en Nuevo Laredo la reunión de trabajo con autoridades de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), con el objetivo de dar seguimiento al convenio de colaboración celebrado entre ambas instancias, en donde se destaca la apertura de oportunidades laborales para egresados de esta casa de estudios.

En el encuentro participó el director general de Planeación Aduanera de la ANAM, José Sánchez Pérez; el teniente coronel, Erik Omar Salinas Flores, titular de la Aduana de Nuevo Laredo, entre otros directivos de este sector; y, por parte de la UAT, acompañó al rector el director de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo, René Adrián Salinas Salinas.

Como parte de esta agenda, se revisó el proceso de incorporación de egresados al nuevo Centro Regional Administrativo de la ANAM, próximo a inaugurarse en esta ciudad fronteriza, donde la UAT participará en la evaluación de perfiles y selección del personal que integrará las primeras 500 plazas de base que la agencia federal abrirá en la región.

Durante el diálogo, el rector Dámaso Anaya destacó que esta colaboración representa un paso decisivo para consolidar la presencia de la UAT en los sectores estratégicos del país, al tiempo que reafirma el compromiso institucional con la formación de profesionales que contribuyan al desarrollo regional y nacional.

Asimismo, se avanzó en el proyecto conjunto de desarrollo tecnológico aplicado a la eficiencia operativa de las aduanas, iniciativa que, liderada por cuerpos académicos y especialistas de la UAT, permitirá fortalecer la innovación dentro del sistema aduanero mexicano y abrir nuevas rutas de investigación para la comunidad universitaria.

Esta reunión refleja la visión humanista y de crecimiento sostenido impulsada por el rector Dámaso Anaya Alvarado, quien ha priorizado la vinculación estratégica, la modernización institucional y la generación de oportunidades laborales para la comunidad estudiantil y egresada.

Con estas acciones, la UAT reafirma su liderazgo en la región y su compromiso con el desarrollo de proyectos que generen impacto social, económico y formativo en beneficio del estado y del país.

SUPERVISA ALCALDE AVANCE DE REMODELACIÓN DE CENTRAL DE AUTOBUSES DE VICTORIA… Cd. Victoria, 4 de diciembre 2025. – En recorrido de supervisión de obras, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez constató el 50 por ciento de avance que presenta la remodelación de la Central de Autobuses que entrará en operación el segundo trimestre del 2026.

El proyecto anhelado por los victorenses, incluye la mejora del entorno con la instalación de luminarias última generación, trabajos de recarpeteo asfáltico, reubicación del comercio ambulante y edificación de una sucursal de restaurante de comida rápida.

Durante el recorrido, el gerente de la terminal José Refugio Calderón mostró al alcalde la calidad de los trabajos que se desarrollan en el proyecto, el cual garantizará para los miles de usuarios un mejor servicio con la moderna y funcional infraestructura.

Gattás Báez agradeció concesionarios del transporte foráneo por confiar e invertir en Victoria con obras de gran calidad; “tendremos una central camionera de primer nivel, con mayor comodidad, con restaurantes y sobre todo cien por ciento funcional para los usuarios” puntualizó.

