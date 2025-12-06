Inauguran el Cielo Bowl

Redacción Infonorte

Gómez Farías, Tamaulipas.– Con la participación de más de 600 jugadores, este sábado fue inaugurada la quinta edición del Cielo Bowl, que tiene como escenario la falda de la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Gómez Farías.

El torneo reúne a más de 30 equipos provenientes de Matamoros, Reynosa, Tampico, Madero y Ciudad Victoria.

Durante el acto inaugural estuvieron presentes Isaac Rodríguez Hernández, director del Centro Interpretativo Ecológico de Gómez Farías; David Monroy, coordinador del evento; y Eloy del Carmen Cedillo, representante de la Facultad del Mante, entre otras autoridades.

Rodríguez Hernández declaró formalmente inaugurada esta nueva edición, que promueve la práctica del flag football en un entorno natural privilegiado dentro de la Reserva de la Biosfera El Cielo.

“El tochito en Tamaulipas ha crecido significativamente. Cada año aumenta el número de equipos y el nivel competitivo. Deseamos que tengan una grata experiencia en este municipio que los recibe con los brazos abiertos”, expresó.

Añadió que se busca llevar este deporte al corazón de la Biosfera El Cielo, para que los visitantes conozcan los diversos ecosistemas que ofrece la región.

“Queremos que este torneo llegue a la parte alta de El Cielo y que conozcan las bellezas de Tamaulipas. No lo olviden: siempre tendrán las puertas abiertas al Cielo”, señaló.

Por su parte, David Monroy destacó que el Cielo Bowl se ha convertido en una tradición para la comunidad tochera, que aprovecha la competencia para visitar este punto turístico del estado.

“Es un orgullo que los equipos asistan año con año. Se superan los objetivos y en esta edición se suman más participantes, lo que hace el torneo aún más competitivo”, puntualizó.

Avanza la fase de grupos

La actividad inició desde las 6:50 horas con la fase de grupos en las tres categorías, reuniendo a destacados exponentes del tochito flag en Tamaulipas.

En la rama Femenil, los conjuntos Master Vic, Bengals y Texanas se mantienen al frente de sus respectivos grupos.

En la rama Varonil, Osos de Matamoros, Tony y sus Amigos y Legends Tam lideran la tabla general tras obtener tres triunfos durante la jornada sabatina.

Corre Flag ha acaparado la atención por su desempeño y se perfila como candidato al título, al igual que Team ICE y Vipers.