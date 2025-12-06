Por Carlos López Arriaga

Salarios, pensiones, jornada

Cd. Victoria, Tam.- Cumpliendo el mandato constitucional de ajustar anualmente los minisalarios por encima de la inflación, el incremento acordado este diciembre, en vigencia a partir del primero de enero, será del 13%, elevando el pago por jornada de 278.80 a 315.04 pesos.

Lo cual superaría tres y media veces la tasa de inflación en 2025 cuya proyección andaría entre 3.5% y 4.0%. Desde luego, según los números oficiales. La última cifra que tiene el INEGI corresponde a la primera quincena de noviembre (3.61 %).

El cálculo relativo a la segunda quincena del undécimo mes se dará a conocer el próximo lunes 9 de diciembre de 2025 y todavía faltará diciembre.

Por supuesto, las amas de casa manejan otros datos por tener un pulso más cercano al comportamiento de los precios, particularmente en la canasta básica. Aún así resulta claro que el aumento salarial supera a la inflación del año por terminar.

La recuperación salarial superaría el 150% desde 2018, es decir, en los siete años comprendidos desde que MORENA gobierna: AMLO y CLAUDIA. Lo cual contrasta con los ajustes miserables que los gobiernos previos (SALINAS, ZEDILLO, FOX, CALDERÓN y PEÑA) concedían cada diciembre.

SUBE LA PENSIÓN

Otra cifra esperada era el monto de la pensión para adultos mayores, también a partir de enero próximo. Ya había anunciado CLAUDIA, en su mañanera del pasado lunes primero de diciembre, un aumento acorde con la tasa de inflación (https://tinyl.co/441B).

Pero como aún no termina el año, lo que se tiene ahora es una proyección. Si la inflación anual fuera de 3.5%, el ajuste sería de 217 pesos. Cambiaría de 6 mil 200 a 6 mil 417 bimestrales.

Si fuera en 4%, el aumento sería de 248 pesos, se movería de 6 mil 200 a 6 mil 448 bimestrales. Entre dicho rango quedaría el resultado final. El Banco de México tiene la última palabra.

Al igual que los minisalarios, la revisión que cada año se anuncia entre los meses de diciembre y enero, atiende un problema real como es la pérdida del poder adquisitivo que, aunque a veces se niegue, existe, a menudo mayor a la estimación gubernamental.

OCHO HORAS MENOS

En cuanto a la reducción de la semana laboral de 48 a 40 horas, desde su campaña electoral la doctora SHEINBAUM prometió, en efecto, dicha medida pero también abrió el tema a la opinión pública para estudiar la manera de implementarlo. El ritmo.

La reforma está en camino, pero la reducción no será de golpe, sino de manera gradual. Se abre un periodo de transición donde la jornada de 40 horas estará consagrada en nuestra Carta Magna, pero sujeta a leyes transitorias.

Conocedores del tema han dicho que este cambio exige reingeniería productiva en sectores donde predomina la mano de obra intensiva. Por ello el gobierno se propone implementar desde ahora medidas de acompañamiento.

Entre ellas, el referido periodo de adecuación. El diálogo con cámaras y sindicatos para mitigar impactos y monitorear el cumplimiento, mediante el registro electrónico. Esto es, dar tiempo a empresas y sectores para reorganizar turnos y procesos industriales.

La transición empieza en 2027, cuando la jornada se reduzca de 48 a 46 horas. En 2028 cambiaría a 44; en 2029 a 42 y en 2030 a 40. La reforma no permitirá reducir salarios ni prestaciones y fija límites a las horas extraordinarias. La medida beneficiaría a más de 13 millones de trabajadores.

LISTO EL EQUIPO

En el plano regional, Tamaulipas cierra 2025 y arranca 2026 con su “team” de justicia completo, bien armado para los desafíos venideros. La renovación fue total.

Las dos fiscalías (general y anticorrupción) el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Auditoría Superior, así como la renovada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Amén de la afortunada coincidencia que significó el cambio de mandos en la Fiscalía General de la República.

Muy acordes con los tiempos que se viven, las declaraciones de la magistrada presidenta del Poder Judicial TANIA CONTRERAS cuando se refirió al arribo del abogado JESÚS GOVEA a la fiscalía estatal.

-“El Poder judicial no puede caminar”, dijo, sin dicho organismo. Llamó a trabajar en equipo, hacer sinergia en bien de un sistema de justicia; un frente común para diseñar juntos los protocolos, la sincronía entre jueces y ministerios públicos que permita atender las denuncias ciudadanas.

Integrar a jueces y AMP’s para armonizar formación y criterios, buscando evitar que un asunto ya judicializado se caiga luego “por no estar debidamente perfeccionado.”

Con la misma orientación se escuchan las palabras del auditor superior FRANCISCO NORIEGA cuando aboga ante los diputados por una nueva Ley de Fiscalización y propone una estrategia de “mano dura” contra los ayuntamientos donde hoy campea la opacidad:

-“Multas más altas, sanciones por reincidencia y castigos directos a alcaldes, tesoreros y síndicos que no comprueben el uso del dinero público ni entreguen a tiempo su información financiera.”

El fiscal GOVEA rindió su protesta el martes pasado. Iniciará actividades el 16 de diciembre próximo. Era la pieza que faltaba para detonar las acciones de justicia tanto tiempo postergadas por el blindaje tramposo que solapó a la pandilla cabezona.

Ahora sí estarían dadas las condiciones para que las dependencias empujen en la misma dirección y con los resultados que la opinión pública ha demandado desde el arribo de AMÉRICO VILLARREAL el primero de octubre de 2022. Ya no hay pretexto.

BUZÓN: lopezarriagamx@gmail.com

WEB: https://lopezarriagamx.blogspot.com