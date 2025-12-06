Presentan actualización del Semáforo del Cuidado del Agua para Tamaulipas

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social dio a conocer la actualización del Semáforo del Cuidado del Agua en Tamaulipas, resultado de la Tercera Vigésima Reunión Ordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación, encabezada por el secretario Raúl Quiroga Álvarez y el presidente municipal de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez.

En el balance hidráulico estatal, y de acuerdo con la información más reciente del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua, la zona norte del estado registra condiciones que van de anormalmente seco a sequía moderada. Este escenario impacta de manera directa a la Cuenca del Río Bravo, que continúa en color rojo debido al bajo almacenamiento en las presas internacionales, las cuales registran actualmente 204.6 millones de metros cúbicos, por debajo de los 300 millones requeridos para mantener estabilidad en el suministro.

Asimismo, la Cuenca del Río San Fernando se mantiene en color amarillo, por lo que continúan los apoyos mediante pipas para reforzar el abastecimiento del vital líquido en las localidades con menor disponibilidad. En el caso de la Cuenca del Río Soto la Marina, siete municipios dependen del suministro a través de pozos profundos; no obstante, en Mainero e Hidalgo la infraestructura existente permite cubrir sin complicaciones la demanda de uso público urbano.

En contraste, la Cuenca del Guayalejo–Tamesí permanece mayoritariamente en color verde debido a la amplia disponibilidad de fuentes superficiales y subterráneas. Durante la sesión, se subrayó la importancia estratégica del proyecto del Dique El Moralillo, que permitirá almacenar 250 millones de metros cúbicos adicionales y fortalecer la seguridad hídrica en la región sur del estado.

Por otra parte, en la Cuenca del Altiplano, sus municipios figuran en color amarillo y rojo debido al déficit que presenta el acuífero Tula–Bustamante, su principal fuente de abastecimiento. Ante este escenario, el Gobierno del Estado mantiene el refuerzo del suministro mediante pipas para atender las necesidades de la población.

En materia de infraestructura, el secretario Raúl Quiroga Álvarez destacó que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en coordinación con el Gobierno de Tamaulipas que dirige Américo Villarreal Anaya, ha destinado más de 7 mil millones de pesos para obras hídricas en la entidad.

En el desglose municipal del Semáforo del Cuidado del Agua, figuran en color rojo: Camargo, Guerrero, Díaz Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Nicolás, Tula, Valle Hermoso y Victoria.

En color amarillo se encuentran: Abasolo, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Güémez, Jiménez, Méndez, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, San Carlos, San Fernando y Villagrán.

Finalmente, en color verde se ubican: Aldama, Altamira, Ciudad Madero, Gómez Farías, González, Hidalgo, Jaumave, Llera, Mainero, El Mante, Palmillas, Soto la Marina, Tampico y Xicoténcatl.

Finalmente, el secretario Quiroga Álvarez reiteró la necesidad de avanzar en el reordenamiento integral de las cuencas, con el propósito de recuperar su sostenibilidad y garantizar un manejo responsable del recurso hídrico en beneficio de las familias tamaulipecas.