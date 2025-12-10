Afinan detalles de la nueva ruta turística en “El Chorrito”, en el municipio de Hidalgo

Redacción Infonorte

Hidalgo, Tamaulipas.– La Secretaría de Turismo de Tamaulipas invita a vivir una doble e inolvidable experiencia en el municipio de Hidalgo, a través de la ruta cultural que recorre historia, tradición y devoción popular, así como la ruta de naturaleza, que ofrece paisajes espectaculares llenos de paz y belleza. En ambas se incluye la imagen de la Virgen de la Misericordia.

“Son dos maneras distintas de descubrir la riqueza de nuestra tierra, fortalecer e impulsar el turismo religioso en Tamaulipas”, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, titular de Turismo en la entidad.

Explicó que la ruta cultural estará enfocada en identidad, espiritualidad e historia, mientras que la Ruta de Naturaleza abarca senderos, biodiversidad y puntos especializados para el avistamiento de aves. “Tamaulipas es un estado que lo tiene todo”, afirmó.

A estas dos vertientes que impulsarán el turismo en la zona y generarán mayor bienestar para la población, se suma la definición formal de la Ruta de Peregrinación “El Chorrito: fe, cultura, naturaleza y gastronomía”, con lo que Tamaulipas seguro te enamora.

La ruta cultural incluye la imagen de la Virgen de la Misericordia, la Plazoleta del Santuario, la Parroquia Santo Domingo de Guzmán, la Ex Hacienda San Agustín, la Capilla de la Hacienda La Mesa y las Ruinas de la Hacienda La Mesa, entre otros espacios.

Por su parte, la Ruta de Naturaleza integra puntos como la observación de aves, el nacimiento Ojo de Mar, la Laguna de Barbosa, la Cascada El Chorrito y la Presa Pedro J. Méndez, entre otros atractivos.