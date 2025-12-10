Se pospone ceremonia del Premio Municipal del Deporte 2025

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Debido a las acciones y actividades navideñas que se están realizando en torno a la Concha Acústica del Paseo Méndez, la solemne ceremonia del Premio Municipal del Deporte 2025 se aplaza para el 16 de enero del 2026.

Considerando que el pueblo es primero y que los victorenses merecen toda la atención, se tomó la decisión de prolongar la magna fiesta del deporte de la Capital, Corazón de Tamaulipas.

Es puntual señalar, que las ediciones anteriores tuvieron como sede el emblemático Paseo Méndez, todas con gran éxito.

A través de la Secretaría de Bienestar Social y el Departamento del Deporte y la Juventud, el Gobierno de Victoria galardonará al Deportista del Año, Entrenador del Año, Deportista Infantil, Deportista Juvenil, Atleta Adaptado, Mejor Periodista Deportivo y al nuevo integrante del Salón al Mérito Deportivo.