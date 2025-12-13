Entregan Américo y María escultura monumental de la Virgen en El Chorrito

Redacción Infonorte

Hidalgo, Tamaulipas.- A partir de este día, Tamaulipas cuenta con un nuevo espacio de paz, fe y espiritualidad que contribuirá a fortalecer la unidad, la fraternidad y la esperanza, expresó el gobernador Américo Villarreal Anaya al entregar la escultura monumental de la Virgen de la Misericordia, en El Chorrito, municipio de Hidalgo.

En un día histórico, acompañado por la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Estatal, y del obispo de la Diócesis de Victoria, monseñor Óscar Efraín Tamez Villarreal, y ante miles de asistentes que llegaron para admirar la imagen que se erige imponente en el corazón de la Sierra Madre, el gobernador hizo un llamado para demostrar que Tamaulipas es un pueblo que camina en unidad.

“La nueva imagen de la Virgen, más que una obra, es un símbolo renovado de la identidad espiritual de Tamaulipas; representa la fe de miles de personas, la esperanza de un pueblo noble y la fraternidad que nos permite caminar juntos”, dijo, al cortar el listón inaugural y depositar una ofrenda floral al pie de la obra de más de 30 metros de altura.

Agregó que Tamaulipas es hoy un estado distinto, en donde la transformación que se está construyendo no solo se ve en las obras, sino que se siente en la vida diaria de las personas.

“Hoy aquí en El Chorrito somos testigos de cómo esos valores se fortalecen y dan nueva vida a esta región”, expresó.

Y agregó: “Esta obra no es solo una intervención arquitectónica, es una manifestación viva del humanismo mexicano que reconoce que la transformación de un estado implica también el fortalecimiento de sus valores más profundos: la fe, la unidad, la fraternidad y la esperanza”, añadió.

En su mensaje, Villarreal Anaya hizo un reconocimiento a la escultora Elizabeth Pesquera Caballero y a todos los que hicieron posible esta majestuosa imagen, así como a los pobladores de la región y al trabajo conjunto entre gobierno, autoridades municipales, comunidad e iglesia.

“Que esta obra siga inspirando la esperanza y la unidad de nuestro pueblo; que esta imagen bendecida sea para todos un recordatorio de que nunca estamos solos y que la esperanza y fraternidad de Tamaulipas continúe siendo la luz que transforma la vida de nuestro pueblo”, puntualizó.

La bendición de la imagen monumental estuvo a cargo del obispo Óscar Efraín Tamez, quien posteriormente ofició una misa en la que expresó su deseo de que la nueva imagen contribuya a que este lugar sea un santuario más grande, al que visiten cada vez más peregrinos.

En el evento se contó con la presencia del sacerdote Rogelio Colunga García, párroco del Santuario de El Chorrito; fray Salvador Paniagua Baeza; el alcalde de Hidalgo, Praxedis Guajardo Reyna, y la señora Nancy Guadalupe Rocha Ramírez, presidenta del Sistema DIF municipal, así como presidentas y presidentes municipales de la región y funcionarios estatales.