Mantendrá Municipio prestación de servicios y atención ciudadana en periodo vacacional

A partir del próximo 18 de diciembre, servidores públicos del Gobierno Municipal de Victoria, que preside Eduardo Gattás Báez, iniciarán el segundo período vacacional del año, que concluiría el 2 de enero del 2026.

13 diciembre, 2025
1 minuto de lectura

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- A partir del próximo 18 de diciembre, servidores públicos del Gobierno Municipal de Victoria, que preside Eduardo Gattás Báez, iniciarán el segundo período vacacional del año, que concluiría el 2 de enero del 2026.

Las brigadas de bacheo, recolección de basura y áreas operativas de servicios públicos, protección civil y seguridad vial continuarán laborando durante este período de asueto; informó Alberto Loya López, Oficial Mayor del Ayuntamiento.

Excepto el personal sindicalizado a quienes se les otorga unos días más por antigüedad, el resto del personal de confianza y de contrato iniciará su período vacacional el jueves 18 de diciembre para reintegrarse a sus actividades el lunes 5 de enero, explicó el Oficial Mayor.

Por instrucciones del alcalde Eduardo Gattás Báez, el período vacacional de empleados municipales fue empatado con el Gobierno del Estado por el tema de integración familiar; para disfrutar las oportunidades de fiesta que se viven tradicionalmente durante la época decembrina.

13 diciembre, 2025
1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Inicia la UAT su período vacacional de invierno

13 diciembre, 2025

Proyecta UT Matamoros talento de sus estudiantes con movilidad internacional en Canadá

13 diciembre, 2025

Se pospone ceremonia del Premio Municipal del Deporte 2025

10 diciembre, 2025

Instala SST Comité Estatal de Salud Mental y Prevención de Adicciones

10 diciembre, 2025
Botón volver arriba