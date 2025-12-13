Mantendrá Municipio prestación de servicios y atención ciudadana en periodo vacacional

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- A partir del próximo 18 de diciembre, servidores públicos del Gobierno Municipal de Victoria, que preside Eduardo Gattás Báez, iniciarán el segundo período vacacional del año, que concluiría el 2 de enero del 2026.

Las brigadas de bacheo, recolección de basura y áreas operativas de servicios públicos, protección civil y seguridad vial continuarán laborando durante este período de asueto; informó Alberto Loya López, Oficial Mayor del Ayuntamiento.

Excepto el personal sindicalizado a quienes se les otorga unos días más por antigüedad, el resto del personal de confianza y de contrato iniciará su período vacacional el jueves 18 de diciembre para reintegrarse a sus actividades el lunes 5 de enero, explicó el Oficial Mayor.

Por instrucciones del alcalde Eduardo Gattás Báez, el período vacacional de empleados municipales fue empatado con el Gobierno del Estado por el tema de integración familiar; para disfrutar las oportunidades de fiesta que se viven tradicionalmente durante la época decembrina.