Otorgará la UAT becas a hijos de trabajadores del SUTSPET

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas y Organismos Públicos Descentralizados (SUTSPET) formalizaron la firma de un Convenio Marco de Colaboración que establece un amplio esquema de becas, capacitación y apoyos educativos en beneficio de trabajadores sindicalizados y sus hijos.

La ceremonia estuvo encabezada por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y la secretaria general del SUTSPET, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, quienes coincidieron en que esta alianza representa un paso decisivo para acercar los beneficios de la educación superior a más familias tamaulipecas.

El acuerdo contempla la asignación de 600 becas del 25 % de descuento en inscripción para nivel licenciatura; así como un 20 % en inscripciones al Centro Universitario de Idiomas (CeU Idiomas) y al Centro de Idiomas para la Niñez y la Adolescencia (CEINA). Incluye también becas del 25 % para cursos, diplomados y posgrados dirigidas tanto a trabajadores como a sus hijos que mantengan un promedio mínimo de 8.5.

Adicionalmente, la Universidad pone a disposición sus cursos y programas de actualización que respondan a las necesidades formativas identificadas por el sindicato.

Durante su mensaje, el rector subrayó la importancia de fortalecer la relación entre la UAT y los sectores que impulsan la vida pública del Estado, resaltando que este convenio simboliza la suma de voluntades de dos instituciones comprometidas con el progreso social.

Explicó que las becas y los apoyos académicos establecidos ofrecen nuevas rutas de formación que permitirán a más jóvenes acceder a estudios de calidad y ampliar sus posibilidades de desarrollo profesional.

Por su parte, la secretaria general del SUTSPET expresó su reconocimiento a la UAT por abrir nuevas oportunidades para las familias de los trabajadores. Expresó que este convenio refleja sensibilidad y compromiso institucional al ofrecer becas y apoyos formativos que permitirán a muchos trabajadores y a sus hijos continuar su preparación académica.

El evento contó con la presencia de autoridades universitarias e integrantes del Comité Ejecutivo del SUTSPET, quienes atestiguaron un acto que reafirma el compromiso de ambas instituciones de seguir impulsando la educación, el bienestar social y el desarrollo de Tamaulipas.