Artesanos y comerciantes tienen esperanza que la Virgen monumental, en El Chorrito, aumente sus ventas

Por Roberto Aguilar Grimaldo

El Chorrito, Tamaulipas.- Con 45 años de tejer sombreros a mano, Don Julián Melesio Martínez ve con esperanza la instalación de la Virgen monumental en El Chorrito, para que se incremente el turismo religioso y aumente la derrama económica en la región.

“Tengo 45 años viniendo aquí, yo hago los sombreros, yo tejo a mano. En las últimas semanas comenzó a venir más gente y esperamos que así siga, para que crezcan nuestras ventas”, expresó.

Así como él, los habitantes, comerciantes y artesanos del pintoresco pueblo coinciden que la Virgen de la Misericordia será fundamental para mejorar la economía de la región.

El Chorrito es un pequeño pueblo que se ubica unos 100 kilómetros al Norte de Ciudad Victoria, enclavado en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Hidalgo.

La fama del lugar se remonta al año 1939 cuando las autoridades eclesiásticas mandaron esculpir una imagen de la Virgen de Guadalupe, la cual ya era venerada y conocida como la Virgen de la Gota de Agua.

A partir de entonces, la veneración de la Virgen del Chorrito creció y su nombre se le debe a una cascada natural que recibe a los visitantes en la entrada del pueblo.

Este centro religioso recibe anualmente a miles de peregrinos y danzantes de regiones aledañas del norte, centro y sur de Tamaulipas, así como feligreses de los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila, Veracruz y del Valle de Texas, Estados Unidos, principalmente durante las fiestas en honor a San José. Es considerado como el santuario religioso más importante del noreste del país.

En la opinión de Verónica Rubio, habitante del lugar, el gobernador concluyó lo que su padre prometió -cuando fue gobernador- a este lugar, con el apoyo histórico que les está brindando, “es un orgullo que el gobernador esté cumpliendo la palabra empeñada por su padre, porque no solo pensó en su beneficio, pensó en muchas familias que, desde El Chorrito hasta la cabecera municipal, se verán favorecidas y ojalá sea para bien”.

El párroco del Santuario de la Virgen de El Chorrito, Rogelio Colunga García, dijo que, la obra representa un signo de comunión y esperanza. “En nuestro tiempo es fundamental trabajar y promover una espiritualidad que nos lleve a fortalecer los valores del reino de Dios; la Virgen es un signo importante en este camino al que todas y todos estamos llamados a colaborar”, señaló.

“LA VIDA Y LA VIRGEN ME PUSIERON EN ESTE CAMINO”…

La obra de la Virgen monumental fue creada por la escultora y artista plástica Elizabeth María de Fátima Pesquera Caballero, quien destacó que la entrega de esta fase coincidió con el Día de la Virgen, fecha de especial relevancia para habitantes de la región y para miles de peregrinos que cada año acuden al santuario.

La escultura es de 32 metros de altura y se convertirá en una de las más grandes de México y América Latina. Está conformada por piezas de acero, elaboradas totalmente a mano, sin que exista una igual a otra. Incluye además dos piezas de bronce que conforman las pupilas de sus ojos, las cuales fueron bendecidas por Su Santidad el Papa León XIV.

En su construcción participaron también alumnos del ITACE. La obra se ubica en una explanada de una hectárea, cerca de la icónica cascada del Santuario de El Chorrito.

El proyecto contempla una segunda etapa que incluirá la construcción de una plazoleta, suministro y colocación de luminarias, andadores, jardinería y muros de contención para mejorar el entorno y la experiencia de quienes visiten este nuevo referente turístico y religioso.

“He realizado varias esculturas monumentales, pero esta tiene un sentido muy especial. Se ha formado un equipo amplio: administradores, escultores, jóvenes del ITACE y trabajadores externos”, señaló la escultora.

La artista recordó que la creación de una imagen monumental en El Chorrito era una aspiración planteada hace varias décadas por los padres del gobernador Américo Villarreal.

Señaló que la continuidad brindada al proyecto por el gobernador y por la doctora María de Villarreal ha sido un elemento significativo en el desarrollo de la obra.

“La vida y la Virgen me pusieron en este camino y puse el corazón en ayudar a hacer este sueño realidad”, comentó.