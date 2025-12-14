Prevé Sectur récord de visitantes por la Virgen de la Misericordia

Redacción Infonorte

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con la inauguración de la imponente Virgen de la Misericordia, una escultura de más de 32 metros erigida en El Chorrito, el municipio de Hidalgo en Tamaulipas se consolida como un faro de turismo religioso para el noreste mexicano y el sur de Estados Unidos. Esta obra monumental no solo atraerá a miles de peregrinos en busca de fe y paz, sino que multiplicará oportunidades de empleo e impulsará un desarrollo sostenible para la región, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

El funcionario destacó que la dependencia a su cargo elaboró un análisis de proyección basado en la serie histórica y en el impacto esperado del santuario y las rutas de turismo comunitario. “No es solo una proyección, es la prueba de que, cuando trabajamos unidos y con profesionalismo, convertimos nuestra riqueza cultural y natural en prosperidad real y duradera para todos”, explicó.

Con lo que el estimado para el cierre de año supera los 65 mil visitantes a este rincón del estado de Tamaulipas, señaló el funcionario estatal de Turismo. El lanzamiento de las Rutas Cultural y de Naturaleza, acompañadas de la Virgen de la Misericordia, son experiencias auténticas que enamoran a quien las vive, refirió.

“El futuro del turismo en nuestro estado está despegando como nunca, gracias al impulso del gobernador Américo Villarreal Anaya, que está fortaleciendo todas las áreas, con más seguridad, mayor infraestructura, conectividad y servicios, que se traducen en mayor número de visitantes, inversiones y empleos en pro de la sociedad”, dijo.

La inauguración de la monumental Virgen de la Misericordia en El Chorrito, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, se proyecta como nuevo corazón espiritual y turístico de la región, concluyó.