Evalúa Gabinete afectación por lluvias en Victoria

Por Roberto Iván Aguilar Tejada

Ciudad Victoria.- Para garantizar la prestación eficiente de servicios públicos y coordinación de acciones para atender daños derivados de la lluvia atípica registrada el domingo, el Gabinete Municipal de Victoria sesionó este lunes para evaluar la afectación en la infraestructura urbana de la ciudad.

En representación del alcalde de la Capital, Lalo Gattás, el secretario del Ayuntamiento Hugo Reséndez Silva encabezó la reunión celebrada en la sala de juntas con los secretarios Servicios Públicos, Obras Públicas, SEDUMA, Contraloría, Oficialía Mayor, gerente de COMAPA y Protección Civil.

“Lo importante es que tenemos saldo blanco, la instrucción del alcalde es evaluar el daño en vialidades, semáforos, red de agua y drenaje, y garantizar la prestación de servicios públicos a la población; para ello, dispuso brindar los recursos necesarios a las áreas involucradas” señaló.

La gerencia de COMAPA informó que la lluvia atípica dejo un acumulado de 5.8 pulgadas que provocó mínima afectación en la red de distribución; al igual que en el servicio de recolección de basura y alumbrado; una falla en los 107 semáforos de la ciudad, y se evalúa el daño en pavimento asfáltico.